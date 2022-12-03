«Урал» сыграет с «Ростовом» в плей-офф Кубка России

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В Москве состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России по футболу. Екатеринбургский «Урал» в рамках 1/4 финала «пути РПЛ» сыграет с «Ростовом».

В других парах верхней части сетки Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Локомотив» встретится со «Спартаком», а «Крылья Советов» проведут матч против «Динамо». В нижней части сетки «Уфа» сыграет против «Ахмата», «Акрон» встретится с «Торпедо», «Волга» проведет игру против «Зенита», а «Звезда» получила в соперники «Нижний Новгород».

Напомним, что «Урал» занял первое место в своей группе. «Шмели» выступали в квартете с московскими ЦСКА и «Торпедо», а также с «Сочи». Команда Виктора Гончаренко потерпела всего одно поражение в шести матчах: «Урал» уступил в Москве ЦСКА – 1:2. В Екатеринбурге «шмели» взяли реванш, победив в серии пенальти. А четыре победы в играх с «Торпедо» и «Сочи» позволили «Уралу» финишировать на первом месте и попасть в плей-офф «пути РПЛ».