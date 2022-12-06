Фото: Пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» провел два поединка с действующим чемпионом страны – «Газпромом-Югрой». Обе встречи прошли в Екатеринбурге, получились невероятными по накалу и завершились с одинаковым счетом – 3:3.

Команды открывали этот сезон матчем за Суперкубок страны: победитель чемпионата играл с обладателем национального Кубка. Встреча получилась упорной, а победа осталась за югорчанами – 3:2. Поквитаться за поражение «Синара» намеревалась в родных стенах, тем более что с начала сезона екатеринбуржцы вновь играют в ДИВСе, где всегда много болельщиков.

Надо сказать, что по ходу прошлого сезона «Синара» отдала в «КПРФ» основного голкипера команды и сборной России – Дмитрия Путилова. А межсезонье команду покинул еще один вратарь – Зураб Калмахелидзе, перешедший как раз в «Газпром-Югру». В результате в новый сезон команда Евгения Давлетшина вошла с двумя молодыми голкиперами – 23-летним Иваном Ишковым и 21-летним Кириллом Яруллиным. А в матче пятого тура против «КПРФ» за основную команду дебютировал Владислав Швецов, голкипер дубля «Синары», которому и вовсе 18 лет. Своей игрой он впечатлил не только тренерский штаб, но и партнеров по команде (Максим Герасимов назвал Владислава главным героем матча против «КПРФ»), и получил право сыграть в матчах против действующего чемпиона страны.

Первая встреча «Синары» и «Газпрома-Югры» началась не самым лучшим образом для екатеринбуржцев. Гости уже к середине первого тайма вели со счетом 3:0 (голы на счету Александра Виноградова и Жуау Гилерме, а также автогол Глеба Тимошенко). «Синара» сумела вернуться в игру и до перерыва сократила отставание до минимума. Сначала отличный проход Максима Окулова завершил Егор Иванов, а потом Максим Герасимов в очередной раз в этом сезоне реализовал десятиметровый удар. Во втором тайме обе команды имели возможности для того, чтобы забить, но зрители увидели только один гол. Павел Карпов мощным ударом застал врасплох голкипера гостей и принес своей команде ничью – 3:3.

Во второй игре «Синаре» вновь пришлось отыгрываться, на этот раз со счета 0:2: нападающий гостей Виллиан отметился дублем. Егор Иванов один мяч отквитал на последней минуте первого тайма, но в середине второй половины все тот же Виллиан забил еще один гол. Сергей Сорокин вновь сократил отставание «Синары» до минимума (2:3), а затем екатеринбуржцам помог голкипер «Газпрома-Югры» Звиад Купатадзе. Он сыграл руками за пределами штрафной площади, за что был удален с поля. «Синара» получила большинство, которым и воспользовалась: Дмитрий Прудников установил окончательный счет встречи – 3:3. Интересно, что страсти в матче кипели вплоть до последней секунды. «Газпрому-Югре» удалось затолкнуть мяч в ворота «Синары» на последней секунде, но гол Жуау Гилерме был отменен из-за игры рукой.

– У нас с «Газпромом» игры получаются непростыми. Мы хорошо играем, моменты создаем, но не можем воплотить свое преимущество в забитые голы. Хотя моменты у нас есть, нам надо забивать. Иначе срабатывает закон футбола – не забиваешь ты, забивают тебе. И, как следствие, уходим в минус, а потом находим силы, чтобы из тяжелой ситуации выбраться, – сказал после матча главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

После этих встреч «Синара» и «Газпром-Югра» делят между собой четвертое место в турнирной таблице, имея по 20 набранных очков. У лидера – «Норильского никеля» – на 4 очка больше.

В следующем туре екатеринбуржцы отправятся в гости к «Сибиряку»: 10 и 11 декабря команды проведут две встречи.