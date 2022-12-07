Марокканский Акинфеев и Португалия без Роналду

В Катаре на чемпионате мира по футболу завершился первый раунд плей-офф. Последними четвертьфиналистами турнира стали сборные Марокко и Португалии.

– Игровой день начался с противостояния Марокко и Испании. Несмотря на то, что марокканцы заняли в своей группе первое место, опередив Хорватию и Бельгию, а испанцы финишировали вторыми в своем квартете, уступив в последнем туре Японии, фаворитом противостояния была сборная Испании. Букмекеры почти не верили в победу африканской команды, но, как оказалось, очень зря. Испанцы владели огромным территориальным преимуществом (77 процентов времени команда Луиса Энрике контролировала мяч), но вот превратить его в голы они не смогли. Марокканцы здорово защищались, по ударам в створ ворот после 120 минут матча оказалась ничья – 2:2. Единственный по-настоящему опасный момент создал Пабло Сарабия, который вышел на замену на 119-й минуте: после навеса партнера он пробил в штангу. Он же пошел первым бить послематчевый пенальти и… тоже угодил в штангу. Испанцы не забили ни одного удара в послематчевой серии, два пенальти отразил голкипер сборной Марокко Яссин Буну. Интересно, что отправил Испанию домой завершающим ударом Ашраф Хакими – уроженец Мадрида и воспитанник «Реала», так и не получивший шанс сыграть за испанскую сборную.

– Марокканцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Для них это второй плей-офф в истории (первый был в 1986 году) и уже самый успешный.

– Испания продолжает удивлять. После стартового матча против Коста-Рики, в котором команда Луиса Энрике забила аж семь безответных мячей, игра сборной пошла на спад. Ничья с Германией, поражение от Японии и вылет от Марокко – так закончили выступление на турнире бронзовые призеры Евро-2020. Прошлый чемпионат мира, как помнят все российские болельщики, Испания тоже завершила в 1/8 финала, уступив по пенальти сборной России.

– Главным героем матча стал Яссин Буну, которого болельщики окрестили марокканским Акинфеевым. Буну взял пенальти от Серхио Бускетса и Карлоса Солера, четыре года назад в «Лужниках» Игорь Акинфеев также совершил два сэйва, отправив Испанию домой.

– В другом четвертьфинале дня встречались Португалия и Швейцария. Главной темой для обсуждения стало отсутствие в стартовом составе Криштиану Роналду. Капитан и бессменный лидер команды оказался в запасе на крупных турнирах (Евро и ЧМ) впервые с 2008 года. Наставник Португалии Фернанду Сантуш объяснил это тактическим планом на игру.

– Без Криштиану Португалия смотрелась раскованно и провела свой лучший матч на турнире. Заменивший Роналду нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, это был его первый матч в стартовом составе Португалии, до этого Рамуш провел на поле в общей сложности 33 минуты.

– Португальцы буквально смяли своих соперников, забив в ворота Швейцарии аж шесть голов, на что те ответили только одним – 6:1. Криштиану появился на поле на 70-й минуте матча и даже сумел отличиться, но гол не засчитали из-за офсайда.

– Автором одного из голов португальцев стал Пепе. 39-летний защитник стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионата мира. Если брать все матчи финальной стадии чемпионатов мира, то Пепе стал вторым в списке самых возрастных бомбардиров. Рекорд установил в 1994-м году камерунец Роже Милла, забивший в ворота сборной России на групповом этапе, правда, встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:1.

– Португалия и Марокко сыграют 10 декабря в четвертьфинале между собой. Команды дважды встречались между собой на чемпионатах мира и обменялись победами: в 1986 году сильнее оказались марокканцы (3:1), а в 2018 – португальцы (1:0).

– В других четвертьфиналах чемпионата мира встретятся Бразилия и Хорватия (9 декабря), Аргентина и Нидерланды (9 декабря), Англия и Франция (10 декабря).