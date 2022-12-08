От Качканара до Лиссабона

В мини-футбольной Лиге чемпионов завершился элитный раунд и определились все участники "Финала четырех". Отечественные клубы находятся под санкциями и не принимали участие в розыгрыше турнира, но при этом российским, в том числе и свердловским, любителям мини-футбола есть за кого переживать. В решающую стадию Лиги чемпионов пробились две португальские команды - "Бенфика" и "Спортинг". В составе "Бенфики" выступают два игрока сборной России - Иван ЧИШКАЛА и РОМУЛО, а в составе "Спортинга" играет уроженец Качканара и воспитанник екатеринбургской "Синары" Антон СОКОЛОВ. Корреспондент "Областной газеты" Данил ПАЛИВОДА связался с лучшим снайпером прошлого чемпионата России и расспросил Антона о первых месяцах пребывания в Португалии.
"Португальский язык у меня в процессе, изучаю"
- Антон, можно сказать, что уже освоились в Португалии?
- Освоился, но адаптация была небыстрая. Трудностей как таковых не было, нас тут ждали, и все было готово к нашему переезду. С квартирой клуб взял обязанности на себя, что тоже очень помогло.
- Как в бытовом плане? Тяжело, к примеру, в магазине что-то купить или в ресторане заказать?
- В Португалии есть такие же интернет-сервисы и доставки, как в России, так что с этим проблем особых нет. В наше время даже без знания языка можно спокойно жить в другой стране. Языковой барьер есть, но можно разговаривать на английском, люди тут практически все знают его и говорят. А португальский у меня сейчас в процессе, изучаю.
- В свободное время удается прогуляться, посмотреть город, может быть, куда-то съездить?
- Конечно, это одно из любимых занятий в свободное время. Выделю центр Лиссабона и пляжи на побережье океана.
- Когда оказались в "Спортинге", сразу почувствовали, что это один из лучших клубов мира?
- Да, структура хорошо выстроена и грамотно работает. К тому же, до приезда уже получил множество игровой информации от тренера, что говорит о профессиональном отношении к делу. Это приятно удивило меня.
"В дерби с "Бенфикой" атмосфера непередаваемая"
- Как приняли в команде?
- Приняли как своего, довольно быстро почувствовал себя частью команды. За это, конечно, спасибо партнерам и тренерскому штабу.
- Серьезная разница в тренировочном процессе по сравнению с "Синарой"? В игровой модели?
- Для меня - да. У каждого тренера своя система подготовки, здесь я открыл для себя много нового. Но говорить о том, какая система лучше, я не могу, об этом, как правило, говорят результаты команды.
- Как вам уровень португальского чемпионата?
- Уровень серьезный. Каждая команда играет очень интенсивно и рассчитывает на победу в матчах. Пока что не возьмусь сравнивать чемпионат с российским, слишком мало времени здесь провел. К тому же еще в плей-офф не играл, а это, как показывает практика, словно отдельный турнир.
- "Синара" выкладывала в своих социальных сетях видео с вашими первыми голами за "Спортинг", это была еще предсезонка. Показалось, что вы играли в каком-то школьном спортзале. Как вообще в Португалии обстоят дела со спортивной инфраструктурой?
- Матчи, про которые вы говорите, проходили в другой европейской стране, где футзал находится только в стадии развития. А инфраструктура в Португалии хорошая, каждая команда имеет свои арены, и они соответствуют качественному проведению чемпионата. И да, на матчи всех команд ходят зрители, мини-футбол в Португалии довольно популярен.
- В матче за Суперкубок Португалии у вас было первое дерби с "Бенфикой". Какие были ощущения от атмосферы, от накала на паркете? Чувствовалось, что это особенный матч?
- Многое слышал от Вани Чишкалы и до последнего думал: "Да, дерби, да, много народу, но я готов к этому". По факту оказалось, что атмосфера в таком матче абсолютно неповторимая. Ты чувствуешь колоссальную ответственность перед своими болельщиками. Войти в такую игру было очень непросто.
- Вы забили в овертайме, трибуны просто взорвались в овациях. Какие эмоции были в тот момент?
- На самом деле - обычные, в игре сохраняется концентрация до самой последней минуты. Главные эмоции радости уже были по завершении игры, когда мы одержали победу в серии пенальти.
- Во втором туре чемпионата была еще одна встреча с "Бенфикой", и вы снова забили. Какой из мячей больше запомнился?
- В таких матчах забить гол непросто, а тем более победить. Для меня любой гол важен, особенно если он помогает команде одержать победу.
- А в России у "Синары" было подобное принципиальное противостояние с кем-нибудь?
- Я думаю, что нет.
- Помимо "Бенфики" кого из соперников в чемпионате можно выделить?
- Я еще не со всеми сыграл, думаю, смогу понять это позже.
- В одном из последних туров вы выиграли со счетом 16:0. Самая крупная победа в карьере?
- Возможно, этот матч был из разряда "Синара" - "Норильский Никель" в разгар пандемии, когда у нас из-за болезни многих футболистов основного состава играли только молодые ребята. Так же и тут: соперник дал шанс молодому поколению проявить себя.
"Стараюсь следить за всеми матчами "Синары"
- В Лиге чемпионов шесть матчей - шесть побед. На бумаге все кажется довольно просто, как было на деле?
- За любой победой стоит колоссальная работа игроков, тренеров, административного штаба. Это большой труд. Лига чемпионов - турнир, где играют сильнейшие команды.
- У Ивана Чишкалы были проблемы с допуском на один матч Лиги чемпионов. У вас обошлось без приключений?
- Да, никаких проблем не было.
- Во время игры с украинским "Ураганом" никаких провокаций не было?
- Это был обычный матч. Ничего такого не было.
- Вы один из лучших бомбардиров своей команды в Лиге чемпионов с пятью мячами. По-особенному настраиваетесь на этот турнир? Или просто стечение обстоятельств?
- Соглашусь с тем, что это стечение обстоятельств. Конечно, мне хотелось бы и в чемпионате больше забивать. Но при этом приоритет у меня всегда на командный успех.
- И "Спортинг", и "Бенфика" вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов. Хотелось бы сыграть с "Бенфикой" в полуфинале? Или же лучше, чтобы вас развели по разным парам?
- Я думаю, встретиться с "Бенфикой" в финале Лиги чемпионов, да еще и в Лиссабоне - вот это было бы эпичное противостояние!
- Соскучились по дому?
- Конечно, соскучился. Созваниваемся постоянно, летом планирую приехать домой.
- За "Синарой" следите?
- Безусловно. Стараюсь смотреть все матчи по мере возможности. Общаюсь с ребятами, поддерживаю связь с тренерским штабом.
Футбольный путь
Антон начал заниматься мини-футболом в родном Качканаре, в одной из местных команд. Затем попал в систему "Синары" и стал тренироваться под руководством Олега Клешнина. С 2015 года вызывался в молодежную сборную России, а в сезоне 2016/2017 дебютировал в Суперлиге, забив гол в первом же матче. В этом же сезоне получил вызов во взрослую сборную России, при этом продолжая выступать и за молодежку. В 2018 году стал чемпионом мира среди студентов в составе российской команды.
Постепенно Антон стал основополагающим игроком "Синары", в 2019 году выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России, а в чемпионском сезоне 2020/2021 провел наибольшее количество матчей (29) и был вторым бомбардиром команды после Сергея Абрамова, забив 15 мячей.
Но по-настоящему прорывным для Антона стал сезон 2021/2022.
Во-первых, он дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв по три матча в основном и элитном раундах. Интересно, что в основном раунде "Синара" играла с "Бенфикой" (1:5), а в элитном - со "Спортингом" (1:1). Антон стал лучшим бомбардиром екатеринбургской команды в Лиге чемпионов, забив четыре мяча.
Во-вторых, Антон отправился на первый крупный турнир в составе сборной России - чемпионат Европы-2022. Соколов стал лучшим бомбардиром сборной на турнире, забив пять мячей, причем отличился и в самых важных матчах - полуфинале и финале (сборная России заняла второе место, уступив лишь Португалии).
Ну, и в-третьих, Антон провел фантастический сезон на внутренних турнирах. В чемпионате страны он забил 38 мячей в 39 матчах, став лучшим бомбардиром не только "Синары", но и всего турнира. Первым в списке снайперов Антон оказался и в розыгрыше Кубка страны, где "Синара" стала победителем: на счету Соколова 9 голов в 5 матчах.
После столь удачного сезона Антон решил попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов - португальском, приняв предложение от двукратного победителя Лиги чемпионов - "Спортинга".
- Я был рад и горд являться частью большой семьи клуба «Синара». За эти годы я прошёл путь от детского мини-футбола до завоевания трофеев в составе главной команды, и все это время меня окружали прекрасные люди. Хочу выразить благодарность игрокам, тренерскому и административному штабам, руководству и лучшим в стране болельщикам. Желаю Екатеринбургу больших и громких побед в будущем. Не прощаемся, - написал Антон в социальных сетях.
В Португалии Соколов провел предсезонную подготовку, забивал в товарищеских матчах, а в официальных дебютировал за "Спортинг" в матче за Суперкубок Португалии. Мощнейшее дерби "Спортинга" и "Бенфики" получилось ярким, основное время завершилось со счетом 3:3, а в дополнительное Антон забил свой первый официальный гол за новый клуб. "Бенфика" сравняла счет усилиями Ивана Чишкалы, и победитель был определен в серии пенальти. Игроки "Спортинга" были точнее и вырвали победу, а Антон завоевал первый трофей в составе "Спортинга".
В чемпионате Португалии на данный момент Антон забил три мяча (один из них - во втором туре в матче против "Бенфики", который завершился со счетом 1:1). После девяти туров "Спортинг" делит второе место с "Брагой", имея по 20 баллов, в лидерах находится "Бенфика" - 23 очка.
Также Соколов принял участие в шести матчах основного и элитного этапа Лиги чемпионов. Антон забил пять мячей и помог "Спортингу" выйти в "Финал четырех". В главном турнире Европы Соколов является лучшим бомбардиром своей команды.