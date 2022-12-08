От Качканара до Лиссабона

Фото: Пресс-служба "Спортинга"

В мини-футбольной Лиге чемпионов завершился элитный раунд и определились все участники "Финала четырех". Отечественные клубы находятся под санкциями и не принимали участие в розыгрыше турнира, но при этом российским, в том числе и свердловским, любителям мини-футбола есть за кого переживать. В решающую стадию Лиги чемпионов пробились две португальские команды - "Бенфика" и "Спортинг". В составе "Бенфики" выступают два игрока сборной России - Иван ЧИШКАЛА и РОМУЛО, а в составе "Спортинга" играет уроженец Качканара и воспитанник екатеринбургской "Синары" Антон СОКОЛОВ. Корреспондент "Областной газеты" Данил ПАЛИВОДА связался с лучшим снайпером прошлого чемпионата России и расспросил Антона о первых месяцах пребывания в Португалии.

"Португальский язык у меня в процессе, изучаю"

- Антон, можно сказать, что уже освоились в Португалии?

- Освоился, но адаптация была небыстрая. Трудностей как таковых не было, нас тут ждали, и все было готово к нашему переезду. С квартирой клуб взял обязанности на себя, что тоже очень помогло.

- Как в бытовом плане? Тяжело, к примеру, в магазине что-то купить или в ресторане заказать?

- В Португалии есть такие же интернет-сервисы и доставки, как в России, так что с этим проблем особых нет. В наше время даже без знания языка можно спокойно жить в другой стране. Языковой барьер есть, но можно разговаривать на английском, люди тут практически все знают его и говорят. А португальский у меня сейчас в процессе, изучаю.

- В свободное время удается прогуляться, посмотреть город, может быть, куда-то съездить?

- Конечно, это одно из любимых занятий в свободное время. Выделю центр Лиссабона и пляжи на побережье океана.

- Когда оказались в "Спортинге", сразу почувствовали, что это один из лучших клубов мира?

- Да, структура хорошо выстроена и грамотно работает. К тому же, до приезда уже получил множество игровой информации от тренера, что говорит о профессиональном отношении к делу. Это приятно удивило меня.

Фото: Пресс-служба "Спортинга"

"В дерби с "Бенфикой" атмосфера непередаваемая"

- Как приняли в команде?

- Приняли как своего, довольно быстро почувствовал себя частью команды. За это, конечно, спасибо партнерам и тренерскому штабу.

- Серьезная разница в тренировочном процессе по сравнению с "Синарой"? В игровой модели?

- Для меня - да. У каждого тренера своя система подготовки, здесь я открыл для себя много нового. Но говорить о том, какая система лучше, я не могу, об этом, как правило, говорят результаты команды.

- Как вам уровень португальского чемпионата?

- Уровень серьезный. Каждая команда играет очень интенсивно и рассчитывает на победу в матчах. Пока что не возьмусь сравнивать чемпионат с российским, слишком мало времени здесь провел. К тому же еще в плей-офф не играл, а это, как показывает практика, словно отдельный турнир.

- "Синара" выкладывала в своих социальных сетях видео с вашими первыми голами за "Спортинг", это была еще предсезонка. Показалось, что вы играли в каком-то школьном спортзале. Как вообще в Португалии обстоят дела со спортивной инфраструктурой?

- Матчи, про которые вы говорите, проходили в другой европейской стране, где футзал находится только в стадии развития. А инфраструктура в Португалии хорошая, каждая команда имеет свои арены, и они соответствуют качественному проведению чемпионата. И да, на матчи всех команд ходят зрители, мини-футбол в Португалии довольно популярен.

- В матче за Суперкубок Португалии у вас было первое дерби с "Бенфикой". Какие были ощущения от атмосферы, от накала на паркете? Чувствовалось, что это особенный матч?

- Многое слышал от Вани Чишкалы и до последнего думал: "Да, дерби, да, много народу, но я готов к этому". По факту оказалось, что атмосфера в таком матче абсолютно неповторимая. Ты чувствуешь колоссальную ответственность перед своими болельщиками. Войти в такую игру было очень непросто.

- Вы забили в овертайме, трибуны просто взорвались в овациях. Какие эмоции были в тот момент?

- На самом деле - обычные, в игре сохраняется концентрация до самой последней минуты. Главные эмоции радости уже были по завершении игры, когда мы одержали победу в серии пенальти.

Фото: Пресс-служба "Спортинга"

- Во втором туре чемпионата была еще одна встреча с "Бенфикой", и вы снова забили. Какой из мячей больше запомнился?

- В таких матчах забить гол непросто, а тем более победить. Для меня любой гол важен, особенно если он помогает команде одержать победу.

- А в России у "Синары" было подобное принципиальное противостояние с кем-нибудь?

- Я думаю, что нет.

- Помимо "Бенфики" кого из соперников в чемпионате можно выделить?

- Я еще не со всеми сыграл, думаю, смогу понять это позже.

- В одном из последних туров вы выиграли со счетом 16:0. Самая крупная победа в карьере?

- Возможно, этот матч был из разряда "Синара" - "Норильский Никель" в разгар пандемии, когда у нас из-за болезни многих футболистов основного состава играли только молодые ребята. Так же и тут: соперник дал шанс молодому поколению проявить себя.

Фото: Пресс-служба "Спортинга"

"Стараюсь следить за всеми матчами "Синары"

- В Лиге чемпионов шесть матчей - шесть побед. На бумаге все кажется довольно просто, как было на деле?

- За любой победой стоит колоссальная работа игроков, тренеров, административного штаба. Это большой труд. Лига чемпионов - турнир, где играют сильнейшие команды.

- У Ивана Чишкалы были проблемы с допуском на один матч Лиги чемпионов. У вас обошлось без приключений?

- Да, никаких проблем не было.

- Во время игры с украинским "Ураганом" никаких провокаций не было?

- Это был обычный матч. Ничего такого не было.

- Вы один из лучших бомбардиров своей команды в Лиге чемпионов с пятью мячами. По-особенному настраиваетесь на этот турнир? Или просто стечение обстоятельств?

- Соглашусь с тем, что это стечение обстоятельств. Конечно, мне хотелось бы и в чемпионате больше забивать. Но при этом приоритет у меня всегда на командный успех.

- И "Спортинг", и "Бенфика" вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов. Хотелось бы сыграть с "Бенфикой" в полуфинале? Или же лучше, чтобы вас развели по разным парам?

- Я думаю, встретиться с "Бенфикой" в финале Лиги чемпионов, да еще и в Лиссабоне - вот это было бы эпичное противостояние!

- Соскучились по дому?

- Конечно, соскучился. Созваниваемся постоянно, летом планирую приехать домой.

- За "Синарой" следите?

- Безусловно. Стараюсь смотреть все матчи по мере возможности. Общаюсь с ребятами, поддерживаю связь с тренерским штабом.

Фото: Пресс-служба "Синары"