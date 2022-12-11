Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу, обыграв Португалию

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, завершились матчи 1/4 финала. Фото: сайт FIFA World Cup Qatar 2022

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, завершились матчи 1/4 финала. Сборная Марокко обыграла Португалию, а Хорватия победила в матче с Бразилией.

Марокко забило в ворота португальцев единственный гол за весь матч и стало первой африканской страной, которая добралась до полуфинала чемпионата мира. Франция в четвертьфинале обыграла англичан со счетом 2:1.

Более напряженная борьба была в матчах Хорватия — Бразилия и Нидерланды — Аргентина. В обоих случаях победители определялись по результатам послематчевых пенальти. При счете 1:1 Хорватия вышла победителем, забив 4 гола против 2 бразильских. Аргентина обошла Нидерланды на один гол: 2:2 по итогам основного времени (4:3 по пенальти).

Турнирная сетка полуфинала выглядит следующим образом: