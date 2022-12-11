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11 декабря 2022, 11:52

Сергей Прокопьев поздравил ФК "Урал" с Всемирным днем футбола

Сергей Прокопьев

Сергей Прокопьев пожелал "шмелям" красивых побед, новых рекордов и удачи на футбольном поле. Фото: telegram-канал ФК "Урал"

Уральский космонавт Сергей Прокопьев поздравил ФК "Урал" с Всемирным днем футбола. Он записал обращение на Международной космической станции.

"Поздравляю дорогих земляков-футболистов с Всемирным днем футбола! <...> Поздравляю футбольный клуб "Урал" с этим прекрасным международным праздником. Футбол — это моя любимая игра тоже, даже в космосе!" — обратился космонавт к футболистам.

Сергей Прокопьев пожелал "шмелям" красивых побед, новых рекордов и удачи на футбольном поле.

Видеообращение опубликовано в telegram-канале ФК "Урал".

Областная газета Свердловской области

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