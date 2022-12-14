Месси идет за последним трофеем

Фото: логотип турнира

В Катаре подходит к завершению 22-й чемпионат мира по футболу. Определился первый финалист турнира: им стала сборная Аргентины, обыгравшая Хорватию со счетом 3:0.

– Аргентина была фаворитом в полуфинальном матче. На победу ЛионеляМесси и компании был коэффициент 1,9, а на победу сборной Хорватии – 4,9. За южноамериканцев говорила и статистика. Аргентина играла в полуфиналах чемпионата мира пять раз, и все пять встреч она выиграла.

– Несмотря на разницу в коэффициентах, многие ожидали упорную борьбу в матче. Первые полчаса встречи действительно прошли в напряжении, практически без голевых моментов. Но на 34-й минуте встречи арбитр назначил в ворота Хорватии пенальти, который уверенно реализовал Месси. Следом хорваты пропустили еще один мяч после сольного прохода Хулиана Альвареса и ушли на перерыв, уступая два мяча. Повторить успех голландцев, которые отыгрались с такого же счета в четвертьфинале, команде Златко Далича не удалось. Более того, Аргентина сумела забить третий мяч. Месси отдал голевой пас на Хулиана Альвареса, который оформил дубль и установил окончательный счет встречи – 3:0.

– Интересно, что на прошлом чемпионате мира команды встречались между собой на групповом этапе. Тогда с таким же счетом (3:0) победу одержала сборная Хорватии.

– Лионель Месси установил сразу два рекорда. Гол с пенальти позволил ему стать лучшим бомбардиром Аргентины на чемпионатах мира. Теперь на счету Мессии 11 мячей, он обошел Габриэля Батистуту. Также Месси стал лучшим игроком в истории чемпионатов мира по системе «гол+пас». У Лионеля 20 баллов (11 голов и 9 передач), он превзошел Герда Мюллера, Мирослава Клозе, Роналдо и Пеле, у которых по 19 баллов.

– Для Лионеля Месси это, вероятнее всего, последний чемпионат мира в карьере и последний шанс взять трофей, которого не хватает легендарному аргентинцу. Лионель выиграл все на клубном уровне, победил с Аргентиной на Кубке Америки. А вот чемпионат мира никак не может ему покориться. В 2014 году Аргентина с Месси уже играла в финале, но уступила Германии – 0:1.

– Хорватия сыграет за бронзовые медали с проигравшим в паре Франция – Марокко (матч завершился сегодня ночью). В 1998 году хорваты уже становились бронзовыми призерами чемпионата мира, после этого была безмедальная серия, прервавшаяся на ЧМ-2018 в России.

– Для сборной Аргентины это шестой финал чемпионата мира, но пока статистика складывается не в пользу южноамериканской команды. В двух случаях аргентинцы становились победителями турнира, в трех – завоевывали серебряные награды.