Подрастающая смена «Урала»

Завершением встречи стала общая фотография футболистов и Леонида Рапопорта. Фото: Алексей Кунилов

Вчера министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид РАПОПОРТ встретился с игроками Уральской футбольной академии (УрФА), которые стали победителями дебютного сезона нового турнира – Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Екатеринбуржцам не было равных в зоне «Сибирь» в возрасте до 16 лет.

ЮФЛ – новый масштабный турнир, объединивший в дебютном сезоне 105 команд из 63 регионов страны. Команды, представляющие различные футбольные академии, были разделены по возрасту и по территориальной принадлежности. Сборная УрФА выступала в возрастной категории до 16 лет и играла в зоне «Сибирь» (помимо этой зоны, были еще «Центр», «Юг», «Дальний Восток», «Северо-Запад» и «Приволжье»). Соперниками екатеринбуржцев стали команды из девяти городов Урала и Сибири: Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Тюмени и Челябинска.

Матч – открытие сезона команда УрФА проводила на главном стадионе области – «Екатеринбург Арене» и прошлась катком по красноярскому «Енисею» – 7:0. С первого же тура екатеринбуржцы захватили лидерство в турнирной таблице и уже не отпустили его до самого конца. Подопечные Артема Онучина одержали 13 побед подряд, в том числе две над главными конкурентами из Челябинска. Только после досрочной победы в турнире игроки УрФА потеряли очки в двух матчах подряд, но это никак не сказалось на итоговом результате. Екатеринбургская команда выиграла свою зону с преимуществом в десять очков над ближайшим конкурентом – «Челябинском-ОСШ». Последний матч турнира игроки УрФА также проводили на «Екатеринбург Арене», где и получили главный трофей турнира.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий УрФА Максим Воронов, который в 15 матчах турнира забил 24 гола. В десятке лучших еще два игрока уральской команды – Александр Поварницын и Виталий Бондарев, забившие по восемь мячей.

На торжественной встрече с победителями Леонид Рапопорт поблагодарил молодых футболистов за целеустремленность и отличные результаты.

– Мне повезло, я увидел вживую три ваших матча. И надо сказать, что я был впечатлен. Видна и работа тренера, и техническая составляющая игроков. Надеюсь, что вы почувствовали всю сладость нахождения на вершине и будете ставить перед собой новые масштабные цели и задачи, – сказал Леонид Рапопорт.

Всему тренерскому штабу команды были вручены благодарственные письма от министерства, а некоторым игрокам, помимо писем, вручили и сертификаты, подтверждающие получение первого спортивного разряда. В ответном слове юные футболисты поблагодарили министра за поддержку и создание отличных условий для тренировок и выступлений и подарили командную фотографию с автографами всех игроков.

– Ребята у нас целеустремленные, все хотят стать профессиональными футболистами. Мы прошли перед турниром тренировочные сборы и все, что мы нарабатывали, сумели показать на турнире. При этом всегда есть куда расти, будем работать дальше, – сказал главный тренер команды Артем Онучин.