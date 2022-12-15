Франция оборвала марокканскую сказку

На чемпионате мира по футболу в Катаре стал известен второй финалист турнира. В решающем матче с Аргентиной сыграет сборная Франции, которая обыграла команду Марокко – 2:0.

– На бумаге французы были явными фаворитами. Действующие чемпионы мира проводят хороший турнир и готовы защитить свой титул. При этом сборную Марокко абсолютно не смущал этот факт. На турнире в Катаре африканцы вышли с первого места из группы с Бельгией и Хорватией, в плей-офф прошли Испанию и Португалию и, конечно, хотели продолжить свою сказку.

– Кадровые потери марокканцев и быстрый пропущенный гол заставили африканцев играть в нетипичный для себя футбол. После предматчевой разминки из стартового состава был выведен защитник Найеф Агерд, а в середине первого тайма был заменен второй центральный защитник Марокко Ромен Саисс. Французы усилиями Тео Эрнандеса вышли вперед уже на пятой минуте встречи и отдали территориальное преимущество соперникам. Марокко приходилось играть первым номером, атаковать позиционно – в такой манере африканцы еще не играли на этом турнире. Марокканцы искали свое счастье на стандартах (один из них закончился красивым ударом через себя, но мяч попал в штангу), а французы ловили соперника на ошибках. Хорошие моменты имели Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, но забить второй гол французы смогли только в конце второго тайма. Мбаппе в чужой штрафной площади собрал на себя пятерых игроков Марокко, которые все же сумели накрыть удар Килиана, а вот на подборе первым был вышедший на замену Рандаль Коло-Муани. 2:0 – и сборная Франции выходит в финал, а марокканцы поборются с хорватами за историческую бронзу.

– Для Франции это второй финал чемпионата мира подряд. Интересно, что защитить свой титул удавалось только двум командам за всю историю турнира. Сборная Италии выиграла чемпионат мира в 1934 и 1938 годах, а 1958 и 1962 годах победителем стала сборная Бразилии.

– На чемпионатах мира Франция и Аргентина встречались между собой три раза. В далеком 1930 году аргентинцы одержали победу со счетом 1:0, а в 1978-м – со счетом 2:1. И, конечно, в памяти болельщиков остается очная встреча команд на чемпионате мира в России в 2018 году, когда на стадии 1/8 финала французы оказались сильнее – 4:3. Помнят тот матч и многие члены нынешних сборных. К примеру, в стартовом составе сборной Франции в полуфинале с Марокко было пять футболистов, которые выходили в старте и в 2018-м против Аргентины: Уго Льорис, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру. У южноамериканцев из того матча в полуфинале против Хорватии в Катаре сыграло двое: Николас Отаменди и Лионель Месси.

– Хорватия и Марокко сыграют между собой за бронзовые медали. Интересно, что эти сборные начинали турнир в Катаре очной встречей, которая завершилась со счетом 0:0. Тогда было трудно предположить, что именно Марокко и Хорватия будут бороться за медали чемпионата мира.

– Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря, в 20:00 по уральскому времени. Финал же пройдет в воскресенье, 18 декабря, начало – в 20:00 по уральскому времени.