Лионель Месси с двумя трофеями - Кубком мира и призом лучшему игроку чемпионата мира. Скриншот трансляции матча Аргентина - Франция

В Катаре завершился 22-й чемпионат мира по футболу. В финале турнира играли сборные Аргентины и Франции и выдали настоящий футбольный триллер: основное время встречи завершилось со счетом 2:2, дополнительное – со счетом 3:3, и лишь в серии пенальти Аргентина в третий раз в своей истории выиграла Кубок мира.

Противостояние великих

Для капитана аргентинской сборной и одного из лучших футболистов за всю историю – Лионеля Месси – это был, вероятно, последний чемпионат мира, как, впрочем, и для его извечного соперника – португальца Криштиану Роналду. Месси приехал в Катар в 35 лет, Роналду – в 37, и через четыре года уже вряд ли кто-то из них примет участие в ЧМ-2026. Оба вписали свое имя в историю футбола уже давно, оба установили и побили множество рекордов, выиграли десятки трофеев. Но у обоих не доставало в коллекции единственного трофея – Кубка мира.

Месси глобально не везло во время выступления за национальную сборную. В 2007, 2015 и 2016 годах он выходил в финал Кубка Америки, но Аргентина неизменно там проигрывала. В 2014 году был и финал чемпионата мира, который Месси тоже проиграл. В 2016 году после очередного поражения он заявил, что прекращает выступление за национальную команду. Но, немного остыв, Лео все же вернулся в сборную, провел неудачный чемпионат мира-2018 (вылет в 1/8 финала). После этого он вновь взял паузу, но вновь вернулся. И как вернулся. В 2021 году он привел свою команду к долгожданной победе на Кубке Америки, а следом выиграл Финалиссиму-2022 (матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки за новый трофей). Теперь официально Месси оставалось выиграть только Кубок мира, и за ним он приехал в Катар.

ЧМ-2022 и для Роналду, и для Месси складывался непросто. Аргентина и вовсе могла не выйти из группы, проиграв в стартовом матче Саудовской Аравии. Португалия Криштиану в заключительной игре группового этапа уступила Южной Корее, но все же вышла в плей-офф. Роналду остановился на этом турнире на стадии 1/4 финала: его Португалия уступила Марокко и покинула турнир, а сам Роналду покинул поле в слезах. Для одной из двух ключевых фигур современного футбола эта вершина так и осталась непокоренной. И, похоже, это был весомый аргумент в споре о том, кто же из них является лучшим.

Лео забил во всех матчах плей-офф, и стал первым игроком в истории, кому это удалось. Мир увидел другого Месси. Он радовался как ребенок каждому забитому мячу, вгрызался в единоборства, злился на судей и соперников и даже позволял себе высказывания после матча, что для него совсем не свойственно. Он был человеком, а не инопланетянином, каким многие его считали. С эмоциями и ошибками.

Без проблем до финала

Навстречу аргентинцам в свой второй финал подряд шли французы. Действующие чемпионы мира позволили себе расслабиться только в заключительной игре группового этапа, когда уже гарантировали себе место в плей-офф, и уступили Тунису (0:1). Но в плей-офф Франция действовала уверенно. Без особых проблем подопечные Дидье Дешама одолели Польшу в 1/8 финала (3:1), выбили из турнира сильную Англию в четвертьфинале (2:1), закончили сказку Марокко в полуфинале (2:0). Французы во второй раз подряд пробились в финал, хотя испытывали кадровые проблемы. Перед началом турнира команда лишилась лучшего игрока 2022 года – Карима Бензема, который получил травму. По ходу чемпионата ряд футболистов боролся с простудой, у некоторых игроков были микроповреждения. Тем не менее, к финалу французы подошли в оптимальном состоянии, за исключением отсутствовавшего Бензема. Интересно, что Карим успел восстановиться и провел товарищеский матч за мадридский «Реал», но в сборную так и не приехал.

Как и у Аргентины, у французов была в составе настоящая звезда – 23-летний Килиан Мбаппе. Лучший молодой игрок прошлого чемпионата мира приехал в Катар уже с громким именем и с желанием выиграть второй Кубок мира подряд. Мбаппе действительно демонстрировал высочайший уровень игры, с пятью забитыми мячами, как и у Месси, он подошел к финалу с одной целью – победить. И, наверное, один из главных вопросов перед финалом звучал так: «Сможет ли французская защита совладать с Месси, и смогут ли аргентинцы закрыть Мбаппе?»

Спустя 36 лет

Финал получился, пожалуй, самым ярким в современной истории. Хотя начинался решающий матч довольно скучно. Аргентинцы оказывали на соперника давление, прессинговали и не давали французам ничего делать. Действующие чемпионы мира отдали инициативу, но долгое время Месси и компания ничего из этого извлечь не могли. Помог очередной пенальти, назначенный в ворота соперников Аргентины (пятый на турнире). Лео вывел свою команду вперед, а через несколько минут аргентинцы провели быструю атаку, которая завершилась точным ударом Анхеля Ди Марии. Вот так к концу первого тайма аргентинцам удалось получить солидное преимущество, а Дидье Дешам провел две замены еще до перерыва.

Во втором тайме, казалось, что у французов нет идей, как справиться с этой Аргентиной. Моментов было мало, в позиционных атаках практически ничего не получалось, Мбаппе был в тени. Как и в первом тайме, помог пенальти, который Франция заработала за десять минут до конца основного времени. Килиан с точки был точен, а через минуту Мбаппе оформил дубль и напомнил всем (и, главное, себе), что он тоже находится на поле. Аргентина во второй раз по ходу турнира упустила преимущество в два мяча и не избежала дополнительного времени: в четвертьфинале аргентинцы вели у Нидерландов 2:0, но выиграли только в серии пенальти.

В дополнительное время был яркий футбол. Обе команды хотели склонить чашу весов в свою пользу, зрители видели и опасные моменты, и единоборства и даже стычки. И, конечно, голы. На 108-й минуте Аргентина вновь вышла вперед, и, конечно, гол этот забил Месси. Казалось, что это финальная точка, но с этим не был согласен Мбаппе. За две минуты до конца французы заработали еще один одиннадцатиметровый удар, к мячу отправился Килиан и сравнял счет. Мбаппе – второй футболист в истории, которому удалось оформить хет-трик в финале чемпионата мира: впервые это сделал англичанин Джефф Хёрст в 1966 году, когда Англия обыграла ФРГ со счетом 4:2.

В итоге этот фантастический по накалу матч завершился футбольной лотереей – серией пенальти. Кстати, Месси и Мбаппе и здесь повели свои команды к победе, реализовав первые удары серии. Но в дальнейшем удача была на стороне Аргентины. Голкипер южноамериканцев Эмилиано Мартинес взял удар Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени не попал в створ ворот. Аргентинцы реализовали все свои попытки (среди бьющих был экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес) и одержали победу – 4:2.

А дальше – эйфория. Слезы радости, празднование, объятия с родными и, конечно, награждение. Лео Месси поднял над головой золотой Кубок и заставил ликовать не только всю Аргентину, но и миллионы своих поклонников по всему миру. Аргентина выиграла чемпионат мира впервые за 36 лет: в последний раз этот трофей над головой поднимал великий Диего Марадона. Как сказал легендарный бразилец Пеле после финального матча: «Уверен, что Диего сейчас улыбается».

Вместо серебра – бронза В матче за бронзовые медали встречались сборные Хорватии (в составе которой выступал защитник «Зенита» Деян Ловрен) и Марокко. Они играли между собой в первом матче группового этапа, и тот матч завершился со счетом 0:0. Повторная игра была куда интереснее, уже к девятой минуте команды обменялись забитыми голами. Под занавес первого тайма Хорватия вышла вперед, а во второй половине встречи ей удалось удержать преимущество и победить – 2:1. Хорватия завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд: в России хорваты стали вторыми, сейчас – третьими. А марокканцы, хоть и остановились в шаге от пьедестала, все равно вписали свое имя в историю, став первой командой с африканского континента, которая пробилась в полуфинал чемпионата мира.

Персональные награды Лучший игрок турнира – Лионель Месси (Аргентина)

Лучший вратарь турнира – Эмилиано Мартинес (Аргентина)

Лучший молодой игрок турнира – Энцо Фернандес (Аргентина)

(Аргентина) Лучший бомбардир турнира – Килиан Мбаппе (Франция), 8 голов

Рекорды – Чемпионат мира в Катаре стал самым результативным. На турнире было забито 172 мяча – это лучший показатель за всю историю. – При этом на турнире было сыграно аж семь нулевых ничьих – такой же показатель был в 1982, 2006, 2010 и 2014 годах. Кстати, на прошлом чемпионате мира в России команды обошлись без забитых мячей всего один раз: со счетом 0:0 завершился матч Франция – Дания. – На чемпионате мира в Катаре впервые судила женщина-арбитр. Стефани Фраппарстала первой, кому удалось обслужить матч в качестве главного судьи. – Чемпионат мира-2022 стал самым дорогим в истории. На его проведение было потрачено 220 миллиардов долларов.