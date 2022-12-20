В бой идет одна молодежь

Фото: Пресс-служба "Новой генерации"

Екатеринбургская «Синара» одержала две выездные победы в рамках Суперлиги. Команда Евгения ДАВЛЕТШИНА на выезде дважды оказалась сильнее сыктывкарской «Новой генерации» – 10:4 и 4:2.

Несмотря на счет в первой игре, матч получился достаточно напряженным и в начале складывался не в пользу «Синары». Хозяева открыли счет уже на первой минуте: Максим Герасимов срезал мяч в собственные ворота. Дальнейший натиск екатеринбуржцев позволил им сравнять счет: дебютный мяч за основную команду забил 20-летний нападающий дубля Александр Бармин. «Синара» в этом сезоне не стесняется подключать к играм своих молодых воспитанников: «Областная газета» уже писала, что место в воротах основной команды получил 18-летний голкипер дубля Владислав Швецов.

Развить успех «Синаре» не удалось, «Новая генерация» забила еще два мяча с помощью рикошетов и повела со счетом 3:1. Но на этом подвиги хозяев закончились. Еще до перерыва Сергей Сорокин оформил дубль, выровняв положение, а Максим Окулов и Максим Герасимов вывели «Синару» вперед – 5:3.

Голевая феерия продолжилась и во втором тайме. «Новая генерация» сократила отставание до минимума (4:5), но дальше забивали только гости. Александр Бармин оформил дубль, еще один 20-летний нападающий молодежной команды Павел Томилов также забил дебютный мяч за основу. Не обошлось без голов опытнейших Сергея Абрамова и Дмитрия Прудникова, а финальную точку поставил Максим Окулов – 10:4 в пользу «Синары».

Вторая игра получилась для «Синары» непростой. Хозяева вновь забили первыми: Даниил Ильин воспользовался ошибкой второго вратаря екатеринбургской команды Кирилла Яруллина и поразил пустые ворота. Правда, через минуту подопечные Евгения Давлетшина отлично разыграли штрафной, и Валерий Демин сравнял счет. Вскоре «Синара» усилиями молодого Александра Бармина вышла вперед, но на перерыв команды ушли при равном счете: после розыгрыша углового отличился Кирилл Шишов.

Во втором тайме свое веское слово сказал капитан и лидер «Синары» Сергей Абрамов. Сначала он в сольном проходе вывел свою команду вперед, а затем точно завершил выход один на один – 4:2 в пользу екатеринбуржцев. Сергей Абрамов на данный момент находится и в пятерке лучших снайперов Суперлиги (14 голов), и в пятерке лучших ассистентов (16 передач).

– Вторая игра была более интенсивной, соперник с первых минут задал хороший темп, прессинговал и не давал нам играть в свой футбол. Тяжело встречаться с «Новой генерацией», команда здорово готова физически. Поэтому рад, что смогли увезти шесть очков, – сказал после матча главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

Перед восьмым туром команды располагались рядом в турнирной таблице, но две победы екатеринбуржцев и осечки конкурентов помогли «Синаре» выйти на второе место: у екатеринбуржцев в активе 32 очка. Лидирует в чемпионате России бронзовый призер прошлого сезона – «Норильский никель», у которого 34 очка. Замыкает тройку призеров «Ухта» (27 очков), с которой «Синаре» предстоит сыграть в следующем туре – сегодня, 21 декабря, и завтра, 22 декабря, команды проведут в Ухте две заключительные встречи в 2022 году.