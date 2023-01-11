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11 января 2023, 13:25

ФК "Урал" опубликовал расписание первых матчей

календарь матчей ФК "Урал"

Игры запланированы на февраль и март. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Стали известны точные дата и время первых матчей ФК "Урал" в новом году. Игры стартуют в феврале.

21 числа в рамках Кубка России по футболу "шмели" проведут встречу с командой "Ростова" на поле соперника. Ответный матч запланирован на 19:00 27 февраля.

В чемпионате Премьер-Лиги "Урал" поборется со "Спартаком" (4 марта) и "Торпедо" (11 марта). Обе игры пройдут в гостях. А перед своими болельщиками екатеринбуржцы выступят 18 марта. Соперником "шмелей" станет московское "Динамо".

Напомним, действующим главным тренером "Урала" является Виктор Гончаренко. Контракт с ним заключен на 2 года.

Областная газета Свердловской области

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ФК "Урал" опубликовал расписание первых матчей