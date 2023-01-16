У «Синары» новый лучший бомбардир

Четыре забитых мяча в играх с «Тюменью» позволили Сергею Абрамову стать лучшим бомбардиром «Синары». Фото: В. Латышев/Пресс-служба «Синары».

Мини-футбольный клуб «Синара» провел два домашних матча в рамках чемпионата России. Команда Евгения ДАВЛЕТШИНА в ДИВСе принимала одного из самых принципиальных соперников – «Тюмень». Команды обменялись победами, а капитан «Синары» Сергей АБРАМОВ обошел своего партнера Дмитрия ПРУДНИКОВА в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

К очной встрече – на разных позициях

Урало-сибирское дерби в мини-футболе всегда привлекает внимание зрителей. Из-за близкого расположения Екатеринбурга и Тюмени болельщики обеих команд зачастую посещают выездные матчи, причем в большом количестве. Этот тур не стал исключением: во Дворце игровых видов спорта был огромный ажиотаж, а болельщики «Тюмени» заняли целый сектор.

До тура в Екатеринбурге команды встречались между собой 66 раз: 30 раз победы добивались игроки «Синары», 20 – футболисты «Тюмени», и в 16 случаях была зафиксирована ничья. В последних матчах «Синара» также была успешнее: из десяти игр екатеринбуржцы выиграли семь.

К очному противостоянию команды подошли в разной форме. «Синара», неудачно начав сезон, к середине регулярного чемпионата набрала обороты, вышла на вторую строчку и включилась в погоню за лидирующим «Норильским никелем». А вот у «Тюмени» дела обстоят не самым лучшим образом: команда занимала восьмую строчку, опережая только двух дебютантов Суперлиги – «Кристалл» и «Сибиряк».

Дирижер Абрамов

Несмотря на то, что команды находились в разных частях турнирной таблицы, обе встречи получились упорными. В первом матче екатеринбуржцам удалось выйти вперед: на десятой минуте капитан «Синары» Сергей Абрамов перехватил мяч на своей половине поля, дотащил его до чужих ворот и точно пробил в нижний угол. Но еще до перерыва «Тюмень» не только сравняла счет, но и сумела повести. Сначала Андрей Батырев застал своим ударом врасплох голкипера «Синары» Ивана Ишкова, а затем Денис Неведров замкнул отличную передачу Артема Антошкина. После перерыва екатеринбуржцы старались отыграться, но футболисты «Тюмени» грамотно оборонялись. В концовке встречи «Синара» сняла вратаря и была за это наказана: Артем Антошкин отправил мяч в пустые ворота и установил окончательный счет встречи – 3:1.

– У нас мало что получалось. В атаке не могли вскрыть защиту соперника, в обороне наделали много грубых ошибок – практически все наши голы были из-за этих ошибок. Моментов у наших ворот было много, Ваня Ишков хорошо выручал. Будем анализировать, смотреть и разбираться. Нам непозволительно так играть, особенно в ДИВСе, при своих болельщиках, – сказал после матча Евгений Давлетшин.

Вторая игра тура получилась гораздо насыщеннее на события. За стартовые шесть минут команды отличились трижды: «Тюмень» открыла счет, а затем два гола забили хозяева и вышли вперед. Но ненадолго: гости забили три мяча подряд и сделали счет 4:2 в свою пользу. «Синара» была против повторения результата первой встречи, добавила в скорости и сумела реализовать свои моменты. До перерыва точный удар Павла Карпова и автогол игрока «Тюмени» позволили екатеринбуржцам сравнять счет, а во втором тайме у «Синары» получалось практически все. Сергей Абрамов записал на свой счет хет-трик, Валерий Дёмин и Дмитрий Прудников отличились по разу, и на табло уже красовались цифры 9:4 в пользу хозяев. После этого команды уже откровенно доигрывали встречу. В концовке «Синара» и «Тюмень» обменялись голами (у екатеринбуржцев первый мяч в составе основной команды забил 20-летний Павел Томилов), как итог – 10:5 в пользу «Синары».

– У нас было хорошее теоретическое занятие после поражения. Мы разобрали все минусы и плюсы первой игры и добавили немного в агрессии, чего нам очень не хватало. И сразу же результат не заставил себя ждать, – отметил после матча Сергей Абрамов.

Кстати, после 20 туров Сергей Абрамов входит в пятерку лучших снайперов и ассистентов Суперлиги: на его счету 19 передач (второе место) и 21 гол (четвертое место).

В гости к лидеру

После этого тура екатеринбуржцам удалось сохранить за собой вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. После 20 сыгранных матчей в активе подопечных Евгения Давлетшина 38 очков. Такие же показатели имеет подмосковный «КПРФ», но по личным встречам «Синара» обходит соперника.

Лидирует в Суперлиге прошлогодний обладатель бронзовых медалей – «Норильский никель», у которого 43 очка. Уже в следующем туре «Синара» сможет возглавить турнирную таблицу, ведь два матча команда Евгения Давлетшина проведет именно с «Норильским никелем», и в случае двух побед екатеринбуржцы окажутся на первой строчке. Встречи состоятся в Норильске 20 и 21 января.

Новый рекордсмен В конце ноября в матче против «Торпедо» Дмитрий Прудников установил новый рекорд результативности «Синары» в чемпионатах России. Дмитрий забил свой 256-й мяч в составе екатеринбургской команды и стал ее лучшим бомбардиром, обойдя Владислава Шаяхметова. А в последнем матче 2022 года против «Ухты» у «Синары» стало два лучших бомбардира: капитан екатеринбуржцев Сергей Абрамов догнал Дмитрия Прудникова, и у обоих стало по 261-му голу в составе «Синары». Матчи против «Тюмени» вывели Сергея вперед в этой бомбардирской гонке: сейчас на счету Абрамова 265 мячей, а у Прудникова – 262 мяча. Но, конечно, эта гонка еще не закончена: оба футболиста находятся в прекрасной форме, и нет сомнений в том, что они забьют за «Синару» еще много голов.

Наши в Португалии В чемпионате Португалии по мини-футболу свердловским любителям этого вида спорта есть за кого переживать. Летом в лиссабонский «Спортинг» перебрался лучший бомбардир прошлого чемпионата России, нападающий «Синары», уроженец Качканара Антон Соколов. Накануне он принял участие в главном дерби Португалии против «Бенфики». В этом сезоне команды встречались между собой в третий раз. В первом случае «Спортинг» победил соперника в матче за Суперкубок Португалии, во втором команды сыграли вничью в рамках чемпионата страны. Антон Соколов отметился голом в каждой из встреч. В третьей игре на своем паркете «Спортинг» сумел повести со счетом 3:0, но во втором тайме «Бенфика» выровняла положение. Затем «Спортинг» забил еще два мяча, один из которых был на счету свердловчанина: Антон здорово отыгрался с партнером, а после сумел замкнуть передачу на дальнюю штангу. В оставшееся время команды обменялись голами, но на результат это не повлияло – 6:4 в пользу «Спортинга», который благодаря этому успеху сумел выйти на первое место в чемпионате Португалии.