Битва лидеров осталась за Норильском

«Синара» проиграла «Норильскому никелю» шесть раз в семи последних встречах. Фото: В.Латышев/Пресс-служба «Синары».

Екатеринбургский клуб «Синара» провел два выездных матча против лидера чемпионата России – «Норильского никеля». В обеих встречах интрига держалась до самой финальной сирены, но хозяева оказались сильнее – 6:4 и 5:3.

«Синара» и «Норильский никель» в прошлом сезоне разыграли между собой бронзовые медали турнира. Тогда команда из Норильска в трех матчах обыграла екатеринбуржцев и оставила их без наград чемпионата. В нынешнем сезоне команды уже встречались в Екатеринбурге и обменялись победами.

Перед ответными очными встречами в Норильске команды находились на первых двух строчках в турнирной таблице: «Норильский никель» возглавлял чемпионат, «Синара» шла второй. Причем отрыв хозяев составлял пять очков, то есть в случае двух побед екатеринбуржцы могли выйти на первое место.

В стартовой встрече команды устроили настоящую перестрелку. «Синара» трижды выходила вперед в первом тайме: сначала отличился Никита Фахрутдинов, реализовавший выход один на один после передачи пяткой от Сергея Абрамова, затем мощный дальний удар удался Григорию Валееву, а потом Сергей Абрамов реализовал пенальти. Но каждый раз игроки «Норильского никеля» находили в себе силы и возвращались в игру. Более того, под занавес первого тайма хозяева и вовсе вышли вперед – 4:3. Во второй половине встречи Сергей Абрамов оформил дубль и выровнял положение, но концовка все же осталась за «Норильским никелем». Голы Темирлана Алибекова и Габриэля принесли хозяевам победу – 6:4.

Вторую игру активно начал уже «Норильский никель». Хозяева за девять минут удалось трижды поразить ворота соперников и повести в счете – 3:0. «Синаре» пришлось проявлять характер и возвращаться в игру, и екатеринбуржцы сумели сравнять счет еще в первом тайме. Дмитрий Прудников реализовал выход один на один, а Павел Карпов и Максим Герасимов двумя дальними ударами застали врасплох голкипера «Норильского никеля» – 3:3. Хозяева вновь вышли вперед еще до перерыва, а во втором тайме долго удерживали этот счет. За пять минут до конца Нандо забил еще один мяч в ворота «Синары» и принес своей команде вторую победу – 5:3.

Благодаря этому успеху «Норильский никель» укрепился на вершине турнирной таблицы: 49 очков после 22 матчей. На второе место вышел «КПРФ» (44 очка в 22 матчах), «Синара» идет третьей – 38 очков в 22 играх. Отметим, что Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников продолжают вести бомбардирскую гонку за звание лучшего снайпера в чемпионатах страны в истории «Синары». На данный момент у Сергея Абрамова 267 забитых мячей, у Дмитрия Прудникова – 263.

Следующий матч «Синара» проведет 27 января, и это будет кубковый поединок. Подопечные Евгения Давлетшина в Екатеринбурге примут нижегородское «Торпедо» в рамках ответной встречи 1/4 финала Кубка России. В первом матче в Нижнем Новгороде «Синара» добилась победы – 5:4. Напомним, что екатеринбуржцы являются действующим обладателем трофея.