Болгары разделились

В 2019-м году "Урал" играл с "Левски" на кипрских сборах и победил тогда со счетом 2:1. Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал», который в данный момент проходит тренировочные сборы в Дубае (ОАЭ), лишился одного из соперников по контрольным матчам. Встреча с болгарским «Левски» должна была состояться 31 января, но по инициативе соперника была отменена.

«В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков». Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – говорится в заявлении екатеринбургской команды.

У болгарской команды был запланирован матч не только с «Уралом», но еще и с московским «Спартаком», и эта встреча также была отменена по инициативе «Левски». «Общественное давление», о котором говорится в письме болгарского клуба, связано с политической обстановкой в мире. И «Урал», и «Спартак» будут требовать от «Левски» денежной компенсации за срыв матчей, так как у обоих российских клубов были подписаны контракты на матч с командой из Болгарии, и в этих контрактах есть пункт о штрафных санкциях в случае отмены игры по инициативе одной из сторон.

Интересно, что у «Урала» и «Спартака» есть в планах матчи с еще одной болгарской командой – «Ботев». И эти встречи пройдут по расписанию, «Ботев» не собирается их отменять.

– Уже 25 января (то есть сегодня. - Прим. «ОГ») мы должны провести первый контрольный матч против команды «Ботев». Никаких сообщений об угрозе отмены этой встречи нет, наша команда готовится сыграться с болгарскими футболистами, – рассказали «Областной газете» в пресс-службе команды.

Выручила «Родина»

За довольно короткий срок екатеринбургская команда сумела найти замену «Левски», благо в Дубае проводят сборы достаточно большое количество команд разного уровня. Как стало известно «Областной газете», соперником «шмелей» станет московская «Родина», выступающая в Первой лиге (ФНЛ). Кстати, «Родину» тренирует экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а ассистентами работают Юрий Ковтун (также был в тренерском штабе «Урала») и Александр Павленко (экс-игрок «Урала»). В составе московской команды есть экс-футболисты «шмелей»: Владимир Рыков и Кирилл Колесниченко. С «Родиной» екатеринбуржцы проведут сразу два матча 30 января двумя разными составами.

«Урал» отправился на сборы 15 января. В Дубае запланированы три тренировочных цикла, в каждом из которых запланированы контрольные матчи. Помимо «Ботева» и «Родины» «шмели» проведут встречи с «Араратом» из Армении (5 и 18 февраля), санкт-петербургским «Зенитом» (6 и 14 февраля) и с московским «Локомотивом» (12 февраля).

Борьба на два фронта

«Урал» завершит сборы 20 февраля и вернется в Екатеринбург, правда, всего на день. Уже 22 февраля екатеринбуржцам предстоит провести первый матч весенней части сезона: в рамках плей-офф Кубка России «шмели» встретятся с «Ростовом». 27 февраля команды сыграют ответную игру в Екатеринбурге.

В чемпионате России первые два матча «шмели» проведут на выезде – в Москве. Сначала команда Виктора Гончаренко сыграет со «Спартаком» (4 марта), а затем с «Торпедо» (11 марта). А первый домашний матч в чемпионате России будет против московского «Динамо» (18 марта).

Напомним, что на данный момент «Урал» занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в своем активе 21 очко. В Кубке России «шмели» заняли первое место в своей группе, обойдя ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», и вышли в верхнюю часть плей-офф (путь РПЛ). В случае победы над «Ростовом» по итогам двухматчевого противостояния «Урал» выйдет в полуфинал верхней сетки, в случае поражения отправится в нижнюю часть сетки, где продолжит борьбу за трофей. Екатеринбуржцы в своей истории дважды доходили до финала Кубка России (в 2017-м и 2019-м годах), но в обоих случаях уступили московскому «Локомотиву».

В осенней части текущего сезона «Урал» выдал рекордную серию, которая длится и по сей день. «Шмели» не проигрывают на протяжении 11 матчей подряд: в девяти встречах были одержаны победы, в двух зафиксирована ничья.