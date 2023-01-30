«Синара» пробилась в «Финал четырех» Кубка России

Павел Карпов (справа) забивает в ворота «Торпедо» один из трех мячей в игре. Фото: Пресс-служба «Синары»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» продолжает защиту титула обладателя Кубка России. В ответной игре 1/4 финала турнира команда Евгения ДАВЛЕТШИНА не оставила никаких шансов нижегородскому «Торпедо» – 11:5.

Интрига сохранялась

Екатеринбуржцы стартовали в турнире со стадии 1/8 финала, в рамках которой отправились в Иркутск на матчи с местной командой «ИрАэро». Представители Высшей лиги смогли навязать борьбу чемпиону только в первом матче, который завершился со счетом 6:4. Во второй игре «Синара» продемонстрировала высокий уровень, разгромила соперника со счетом 9:2 и вышла в четвертьфинал турнира.

В 1/4 финала, как и в прошлом году, «Синара» встречалась с нижегородским «Торпедо». Тогда екатеринбуржцы одержали две победы – 5:4 и 8:3. Вот и в нынешнем сезоне екатеринбуржцы начали противостояние с победы. В конце ноября команды встретились в Нижнем Новгороде и провели яркий матч. «Синара» по ходу второго тайма вела со счетом 5:2, но тренерский штаб «Торпедо» пошел на риски, сняв вратаря и выпустив пятого полевого. И риск был оправдан: нижегородцы забили два мяча и сделали счет 5:4, сохранив интригу на ответную встречу.

Поймали кураж

2023 год «Синара» начала не самым лучшим образом. Сначала команда Евгения Давлетшина обменялась победами с «Тюменью» в Екатеринбурге, а затем дважды уступила лидеру чемпионата России – «Норильскому никелю». Но это никак не сказалось на настрое перед ответной кубковой игрой с «Торпедо».

«Синара» начала матч очень успешно. Сергей Абрамов на пятой минуте встречи организовал два мяча в ворота «Торпедо». Сначала капитан «Синары» сам переиграл голкипера гостей, а через несколько секунд убежал в контратаку и выкатил передачу на Никиту Фахрутдинова, которому оставалось не промахнуться в пустые ворота – 2:0.

Еще через минуту Павел Карпов после отличной скидки Дмитрия Прудникова отправил в ворота «Торпедо» третий мяч. Правда, почти тут же последовала ошибка Сергея Абрамова, которой воспользовался Денис Аширов (екатеринбуржец и воспитанник «Синары») и забил первый мяч «Торпедо». Этот эпизод никак не повлиял на настрой екатеринбуржцев, которые до перерыва забили нижегородцам еще четыре безответных мяча: отличились Максим Герасимов, Павел Карпов, Максим Окулов и Никита Фахрутдинов.

7:1 после первого тайма – и вопрос о победителе в этом матче и о противостоянии в целом был снят. Во второй половине встречи команды ее доигрывали. Тренерский штаб «Торпедо», как и в первой игре, снял голкипера, но в этот раз прием не сработал. Сергей Абрамов и Максим Герасимов по разу воспользовались ошибками гостей и поразили пустые ворота «Торпедо» – 9:1. В концовке встречи нижегородцам все же удалось подобраться ближе в счете, забив четыре мяча, на что «Синара» ответила двумя точными ударами Павла Карпова и Егора Шишкина. Как итог – 11:5 в пользу «Синары», которая остается в турнире.

– Хорошая игра, хороший результат. Только не понравилась концовка встречи – какие-то необязательные голы пропустили. А так все было хорошо. Пожалуй, это был лучший матч в нашем исполнении в этом сезоне. Убедительно – и по игре, и в реализации, и в обороне. Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас – думаю, поддержка родных трибун сыграла здесь не последнюю роль, – сказал после игры главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

Оформивший хет-трик в этой игре Павел Карпов также поделился своими эмоциями от матча:

– У нас был особенный настрой, так как все понимали важность данного матча. Нервозность была, как перед плей-офф. И на такие игры настраиваешься совершенно по-другому. Все вышли очень заряженные, хорошо начали, смогли быстро забить – думаю, в этом и был наш успех в игре.

Кто в соперниках

Параллельно с «Синарой» и «Торпедо» играли еще три пары четвертьфиналистов. Пожалуй, только в одной из них сохранялась интрига: «Ухта» проиграла в первом матче «КПРФ» со счетом 5:7 и имела шансы исправить ситуацию в ответной игре. В двух других четвертьфиналах «Газпром-Югра» разгромила «Новую генерацию» (8:1), а «Норильский никель» обыграл «ЛКС» (6:1).

В ответных встречах «Норильский никель» еще раз оказался сильнее «ЛКС» (4:3), «Газпром-Югра» уступила «Новой генерации» (3:5), но прошла в следующую стадию турнира, а «КПРФ» свела матч против «Ухты» вничью – 3:3. Таким образом, к «Синаре» в «Финале четырех» присоединились «Норильский никель», «Газпром-Югра» и «КПРФ». Жеребьевка итогового турнира пройдет позже, сами матчи запланированы на 25–26 февраля. Место проведения «Финала четырех» пока неизвестно.

Второй раз подряд «Синара» пробилась в «Финал четырех» Кубка России во второй раз подряд. В прошлом сезоне решающие матчи турнира принимала Тюмень, а в полуфинальных матчах сошлись «Синара» и «Норильский никель», а также «Газпром-Югра» и «Тюмень». Интересно, что изначально соперником екатеринбуржцев по полуфиналу должен был стать клуб «Динамо-Самара», но команда обанкротилась и прекратила свое существование, снявшись и с чемпионата России, и с Кубка России. «Норильский никель» заменил самарский клуб в полуфинале и стал соперником «Синары». Екатеринбургский клуб приехал в Тюмень без своего лидера Сергея Абрамова, который получил травму. Матч с «Норильским никелем» вышел тяжелый, подопечные Евгения Давлетшина оказались сильнее со счетом 3:2. Финал против «Газпрома-Югры» стал еще более сложным. Игрокам «Синары» трижды по ходу матча пришлось отыгрываться, но все же екатеринбуржцы взяли свое: 5:4 – и Кубок России вернулся столицу Урала спустя 15 лет.

История турнира Кубок России по мини-футболу проводится с 1992 года. В 90-е годы самым титулованным клубом в этом турнире стала московская «Дина», выигравшая трофей семь раз. В сезоне 2016/2017 Кубок покорился ей в восьмой раз. Но уже в 2000-х годах самым титулованным клубом в истории Кубка России стало московское «Динамо», которое выиграло трофей девять раз. Екатеринбургская «Синара» становилась обладателем Кубка страны лишь дважды: впервые ей это удалось в сезоне 2006/2007, а в прошлом году команда Евгения Давлетшина вновь выиграла турнир.