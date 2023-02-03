Амбассадоры Российского футбольного союза проведут тренировку для свердловских школьников

Урок проведут Руслан Пименов, Елена Терехова, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов. Фото: сайт РФС

В манеже "Урал" в Екатеринбурге 4 февраля амбассадоры Российского футбольного союза (РФС) при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК) проведут для школьников урок футбола. На той же площадке состоится образовательный семинар для учителей физкультуры.

Для 300 детей из 30 свердловских школ — участников проекта РФС "Футбол в школе" урок проведут Руслан Пименов, Елена Терехова, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов, сообщили в департаменте информполитики региона.

Футболисты отработают с юными уральцами отдельные упражнения на поле, а затем проведут с ними матч. После урока дети смогут пообщаться со спортсменами, сделать совместные фотографии и получить автографы.

"Уроки футбола" — это часть масштабного проекта "Футбол в школе". В 2021 году Свердловская область стала пилотным регионом проекта. ТМК на протяжении нескольких лет содействует развитию отечественного футбола в рамках совместной работы с РФС.