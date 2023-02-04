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4 февраля 2023, 18:22

Звезды российского футбола провели открытый урок для уральских школьников

Дети на футбольном поле

Проект "Футбол в школе" ориентирован на вовлечение детей в данный вид спорта. Фото: Полина Зиновьева

Три сотни учащихся из 30 школ Свердловской области стали участниками открытого урока, который провели для них титулованные футболисты. Занятия прошли в рамках проекта Российского футбольного союза "Футбол в школе" при поддержке ТМК.

На мастер-класс приехали школьники из Талицы, Красноуфимска, Верхнего Тагила, Артей, Новой Ляли и других свердловских муниципалитетов. С ними провели тренировки российские футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов и Елена Терехова, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: Полина Зиновьева

"Первый в 2023 году открытый урок футбола проводится именно в Екатеринбурге. Мы продолжаем делиться с детьми опытом, который приобрели, будучи профессиональными футболистами. Надеюсь, что все мальчишки, которые участвуют в сегодняшнем мастер-классе, останутся довольны. И хотелось бы в будущем увидеть кого-то из них в рядах спортсменов наших ведущих клубов и национальной сборной по футболу. Это будет для нас лучшей наградой. Я вижу, как дети стремятся стать звездами, и нам важно научить их любить футбол и быть преданными ему", — сказал футболист, победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев.

Футболисты провели с детьми общую разминку и отработали с ними игровую технику. Под руководством наставников школьники сыграли товарищеский матч со сверстниками, а потом со звездными спортсменами. Завершился открытый урок общением с кумирами, фото- и автограф-сессией.

Фото: Полина Зиновьева

Для учителей физкультуры образовательный семинар провели старший тренер женских молодежной и юниорской U-17 сборных России Валентин Гавва, старший тренер женской сборной России U-21 Давид Калатозишвили и старший тренер женской юниорской сборной России U-16 Елена Медведь.

"Я желаю вам большого будущего в спорте. Уверен, этот день с легендами российского спорта вы запомните навсегда. А мы будем делать все для дальнейшего развития этого проекта в нашем регионе", — обратился к юным футболистам замминистра физической культуры и спорта Сергей Набоких.

Фото: Полина Зиновьева

Свердловская область в 2021 году стала одним из 8 пилотных регионов, где началась реализация проекта "Футбол в школе". Участниками программы стали 30 общеобразовательных учреждений. Недавно к ним присоединились еще 50 школ. В 2024 году проект должен охватить еще 120 свердловских школ.

Участники проекта должны проводить раз в неделю урок футбола. Российский футбольный союз помогает в этом — передает комплект инвентаря: мячи, сумки и насосы, конусы и форму.

Фото: Полина Зиновьева

Проект "Футбол в школе" ориентирован на привлечение детей и подростков в этот вид спорта. Ребята могут приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в фестивалях и соревнованиях. У школ появляется возможность стать центрами футбольной жизни района, города или региона. У тренеров повышается вероятность заметить талантливых подрастающих игроков.

Напомним, ранее легенда волейбола Николай Карполь передал ценный экспонат свердловскому краеведческому музею. 

Областная газета Свердловской области

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