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Спорт / Футбол
12 февраля 2023, 12:53

В Екатеринбурге состоится жеребьевка Финала четырех по мини-футболу

  Марина Сапожникова
Мини-футбол

Знаменитый футболист проведет жеребьевку в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Финал Четырех Кубка России по мини-футболу пройдет на паркете екатеринбургского ДИВСа 2526 февраля. Его участниками станут клубы "Синара", "Норникель", "Газпром-Югра" и КПРФ.

Церемония жеребьевки пройдет в студии ГТРК "Урал", в ней примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и многократный чемпион по мини-футболу Александр Верижников.

Жеребьевка начнется в 14:00, прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Александр Верижников — шестикратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка страны. В составе сборной России побеждал на чемпионате Европы 1999 года, завоевывал серебряную медаль в 1996 году и бронзовую в 2001 году. Получил бронзу на ЧМ‑1996.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как звезды российского футбола провели открытый урок для уральских школьников.

Областная газета Свердловской области

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