В Екатеринбурге состоится жеребьевка Финала четырех по мини-футболу

Знаменитый футболист проведет жеребьевку в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Финал Четырех Кубка России по мини-футболу пройдет на паркете екатеринбургского ДИВСа 25–26 февраля. Его участниками станут клубы "Синара", "Норникель", "Газпром-Югра" и КПРФ.

Церемония жеребьевки пройдет в студии ГТРК "Урал", в ней примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и многократный чемпион по мини-футболу Александр Верижников.

Жеребьевка начнется в 14:00, прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Александр Верижников — шестикратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка страны. В составе сборной России побеждал на чемпионате Европы 1999 года, завоевывал серебряную медаль в 1996 году и бронзовую в 2001 году. Получил бронзу на ЧМ‑1996.

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