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Спорт / Футбол
12 февраля 2023, 15:03

В Екатеринбурге определили пары для полуфинальных матчей Кубка России по мини-футболу

  Марина Сапожникова
Жеребьевка

Определились пары соперников полуфинала Кубка России по мини-футболу. Фото: Влад Лоншаков, РФС

Состоялась жеребьевка Финала четырех, определившая пары соперников, которые будут бороться за главный трофей в матчах Кубка России по мини-футболу. Игры состоятся в уральской столице 2526 февраля на площадке Дворца игровых видов спорта. 

В жеребьевке приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина, шестикратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка страны по мини-футболу Александр Верижников.

В результате жеребьевки пары сложились следующим образом: в полуфинале "Синара" встретится с "Норильским Никелем", команда КПРФ сыграет с "Газпром-Югрой".

"Предсказать исход Финала четырех невозможно. Соперники равны, шансы одинаковые у всех, все четыре клуба входят в число лидеров чемпионата России. Победит тот, кто будет готов лучше остальных в конкретный момент, именно в дни соревнований. Разве что шансы "Синары" чуть-чуть выше благодаря тому, что она будет играть дома, перед своими трибунами", — прокомментировал жеребьевку Александр Верижников.

Кубок пройдет во Дворце игровых видов спорта, в котором недавно завершили капитальный ремонт в рамках подготовки к Международному фестивалю университетского спорта — 2023, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

"Будем считать это проверочным мероприятием. Конечно же, ждем всех гостей и болельщиков в гости в Екатеринбург, и думаю, что они не только будут болеть за свои команды, но и прекрасно проведут в Екатеринбурге время", — сказал Алексей Шмыков.

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт выразил уверенность, что екатеринбургская команда покажет красивую игру.

"Давать прогнозы очень сложно, но я уверен, что екатеринбургская "Синара" действительно покажет мощный бой, и победит сильнейший, а мы будем гостеприимны", — сказал Леонид Рапопорт.

Областная газета Свердловской области

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