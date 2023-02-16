У «Синары» неожиданная замена

Неожиданные кадровые перестановки произошли в екатеринбургском мини-футбольном клубе «Синара». Пост наставника основной команды покинул Евгений ДАВЛЕТШИН, возглавлявший клуб с 2019 года.

«Мини-футбольный клуб «Синара» и главный тренер команды Евгений Давлетшин по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой договор. МФК «Синара» благодарит Евгения Геннадьевича за добросовестный труд и профессиональное выполнение своих обязанностей, за вклад в общие победы и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Первый заход

Евгений Давлетшин стал одним из самых успешных тренеров «Синары» за всю историю клуба. Он начинал спортивную карьеру в большом футболе, отыграв несколько сезонов за «Уралмаш», после чего решил посвятить себя мини-футболу. Евгений Давлетшин выступал за «Уралмаш-М», а в 2000–2002 годах играл за екатеринбургскую «Синару» (тогда клуб назывался «ВИЗ-Синара»). После завершения спортивной карьеры он остался в структуре «Синары» и стал работать тренером. В 2013 году он привел команду «ВИЗ-95» к победе в юношеской Суперлиге, а в 2015-м впервые был назначен на пост главного тренера основной команды.

Первый заход в основу получился неудачным. После ухода Сергея Скоровича у «Синары» началась черная полоса: на протяжении девяти сезонов клуб оставался без медалей чемпионата страны и не добивался успеха в Кубке России. Исправить это не сумел и Евгений Давлетшин, возглавивший команду в апреле 2015 года за несколько матчей до окончания регулярного чемпионата: «Синара» под его руководством уступила в первом раунде плей-офф «Сибиряку» в пяти встречах и покинула турнир.

Первым полноценным с основным составом «Синары» был сезон 2015–2016, но и в нем екатеринбуржцам не удалось достичь высоких результатов. По итогам регулярного чемпионата «Синара» заняла шестое место, а в первом раунде плей-офф в трех матчах проиграла «Тюмени». В сезоне 2016–2017 екатеринбуржцы попали в плей-офф на будущего победителя турнира – московское «Динамо». «Синара» дважды выходила вперед в этой серии, но все же уступила в пяти матчах и вновь покинула чемпионат в первом раунде.

Неудачный старт следующего сезона вынудил руководство клуба расстаться с Евгением Давлетшиным.

– Доля всех тренеров: нет результата – нет работы. Вот и всё. Евгений Давлетшин не покинул клуб, он остался в структуре, но на другой должности, – прокомментировал тогда увольнение Давлетшина президент клуба Григорий Иванов.

Долгожданные трофеи

Сменившего Давлетшина Алексея Мохова хватило на полтора сезона. Он подхватил команду в сезоне 2017–2018 и едва не привел ее к долгожданным медалям. В полуфинале «Синара» уступила «Газпром-Югре», а в противостоянии за бронзовые награды в упорнейшей борьбе проиграла «Тюмени», заняв итоговое четвертое место. Следующий сезон также получился безмедальным, хотя регулярный чемпионат «Синара» завершила на третьей позиции и претендовала на высокие места. Поражение от одного из аутсайдеров в плей-офф (екатеринбуржцы проиграли в первом раунде «Динамо-Самаре») лишило Алексея Мохова поста главного тренера, а на его место вновь вернулся Евгений Давлетшин. И с этого момента в истории екатеринбургского клуба вновь началась белая полоса.

Сначала Евгений Давлетшин привел команду к первым медалям за девять сезонов. В полуфинале «Синара» уступила «Газпром-Югре», а вот в противостоянии за бронзовые награды взяла реванш у «Тюмени», победив в четырех встречах. Это были первые медали с сезона 2010–2011. Дальше – больше. Сезон 2020–2021 в исполнении «Синары» под руководством Евгения Давлетшина получился идеальным. В регулярном чемпионате екатеринбуржцы финишировали первыми, обогнав ближайшего преследователя на десять очков, а в плей-офф прошлись катком по основным конкурентам: в 1/4 финала было обыграно нижегородское «Торпедо» (3:1 по матчам), в полуфинале – «КПРФ» (3:0), а в финале – «Тюмень» (3:1). Евгению Давлетшину удалось то, что раньше удавалось только Сергею Скоровичу: «Синара» в третий раз выиграла чемпионат России.

Повторить успех на следующий сезон не удалось, но зато «Синара» во второй раз выиграла Кубок России (и вновь до этого трофей с екатеринбуржцами брал только Сергей Скорович), а кроме того, едва не попала в «Финал четырех» Лиги чемпионов. В чемпионате страны, правда, команда заняла только четвертое место.

Евгений Давлетшин продолжил работать с командой и в нынешнем сезоне. Да, нельзя сказать, что «Синара» сейчас доминирует: были осечки и досадные поражения (как, например, в последнем туре чемпионата дважды от «Торпедо»), но при этом екатеринбуржцы шли после 13 туров на третьей позиции в чемпионате России, а также вышли в «Финал четырех» Кубка страны, который пройдет в конце февраля в Екатеринбурге. Удивительно, что тренеру не дали доработать как минимум до окончания решающих матчей Кубка. Его отставка получилась крайне неожиданной как для экспертов, так и для болельщиков, которые благодарят наставника за потрясающие три сезона.

Кто вместо? Место Евгения Давлетшина, как и после первой отставки, занял его помощник – на сей раз это Павел Чистополов. Уроженец Березовского является воспитанником «Синары», отыграл за нее 15 сезонов, а после окончания спортивной карьеры вошел в тренерский штаб Евгения Давлетшина в 2019 году. Опыта работы главным тренером у Павла нет, но он вместе с Евгением Давлетшиным помогал команде завоевывать трофеи, и теперь руководство решило дать ему шанс возглавить клуб. На данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера, но, вероятно, Павел будет занимать эту должность как минимум до конца сезона. Более того, Павел Чистополов уже назначен помощником нового главного тренера сборной России – Бесика Зоидзе. Теперь уралец будет совмещать два поста – в клубе и в национальной команде.

Легендарное возвращение Тренерский штаб сборной России по мини-футболу определился с составом игроков для тренировочных сборов и контрольных матчей против сборной Киргизии. В список вошли 18 игроков, в том числе и пять игроков «Синары»: Сергей Абрамов, Валерий Демин, Павел Карпов, Никита Фахрутдинов и Дмитрий Прудников. Возвращение Дмитрия Прудникова в сборную – отдельная новость для российского мини-футбола. Дмитрий отказался играть за национальную команду еще в 2013 году: он был недоволен тем, что за сборную России выступают натурализованные бразильцы. Спустя 10 лет Дмитрий вновь наденет футболку национальной сборной.