540 ламп и температура +10

Агрономы «Екатеринбург Арены» в ежедневном режиме следят за состоянием поля. Одна из главных задач - освещение газона, которое происходит с помощью 540 ламп. Фото: Павел Ворожцов

27 февраля футбольный клуб «Урал» проведет первый домашний матч после зимней паузы. «Шмели» в рамках ответной игры Кубка России сыграют против «Ростова». За неделю до этой встречи журналисты посетили «Екатеринбург Арену» и оценили готовность стадиона к зимнему футболу.

«Теплые зоны» и бесплатный чай

Пока игроки «Урала» проводили тренировочные сборы в Дубае, сотрудники клуба и домашней арены вовсю готовились к первой встрече в Екатеринбурге. Первое новшество, на которое обратили внимание журналистов – это создание «теплых зон» на территории стадиона. Первую зону открыли еще в ноябре, на последнем матче осенней части, теперь на «Екатеринбург арене» их четыре.

– Конечно, мы хотим, чтобы зрителям было у нас комфортно, – рассказал заместитель президента «Урала» Максим Путинцев. – Понятно, что в начале весны на Урале погода не самая футбольная, и болельщикам приходится нелегко, особенно тем, кто купил билеты на сектора, которые располагаются около ворот, так как им просто негде было греться. Теперь мы организовали для них «теплые зоны»: в подтрибунных помещениях на потолке мы закрепили тепловые лампы, встав под которые зрители смогут почувствовать тепло.

Экскурсия для журналистов проходила при температуре минус 20 градусов, поэтому прочувствовать преимущество «теплых зон» в полной мере не удалось. Да, тепло от ламп действительно исходило, но перебить двадцатиградусный мороз им не удавалось.

– Это сегодня такой сильный минус. А, например, на следующей неделе, в день матча, обещают всего минус пять градусов. Вот тогда польза от «теплых зон» будет более ощутимой. Плюс в помещение зайдут сотни болельщиков, что сделает нахождение в нем комфортнее, – добавил Максим Путинцев.

Кроме того, болельщиков, пришедших на матч «Урал» – «Ростов» 27 февраля будут угощать бесплатным горячим чаем. А студентов и вовсе будут пускать бесплатно.

– Пока не могу сказать точно, сколько придет зрителей. Но, учитывая, что на кубковые матчи не нужен паспорт болельщика, мы ожидаем около 15 тысяч человек – именно такой показатель был на последнем матче осенней части сезона против ЦСКА, – отметил Максим Путинцев.

Круглосуточный мониторинг

После этого журналистам показали главную часть стадиона – футбольное поле. Сейчас оно совсем не похоже на привычный газон. Трава укрыта специальным материалом, а сверху находятся переносные конструкции, на которых расположены лампы.

– Для фотосинтеза, для того чтобы трава нормально росла, ей необходим свет, – рассказал главный агроном «Екатеринбург Арены» Павел Куприянов. – Солнечного света на стадионе не хватает и в летние дни, чего уж говорить о зимних. Поэтому мы используем искусственный свет: здесь сейчас находятся установки, на которых располагаются 540 ламп. В течение дня специалисты перекатывают эти конструкции, чтобы необходимое количество света получало все поле.

В начале января был запущен обогрев снизу (температура на поверхности – 10 градусов тепла), чтобы трава росла в комфортных условиях. После этого поле дополнительно засеяли и стали выращивать новый газон. Есть определенные стандарты, которым должно соответствовать футбольное поле: высота травы – от 20 до 30 миллиметров, плотность газона – от 85 процентов и выше, твердость – от 80 до 100 гравиметрических единиц. И все эти требования должны быть соблюдены вне зависимости от погодных условия и времени года.

– На данный момент состояние поля хорошее. Это если говорить о конкретных условиях: то есть по ситуации на 20 февраля при температуре минус 20 на улице. Если же говорить в целом, то, наверное, сейчас состояние газона могу оценить на троечку, – добавил Павел Куприянов.

За полем ежедневно следят шесть специалистов, мониторят температуру под укрывным материалом, следят за ростом травы, в некоторых случаях количество обслуживающих специалистов может вырасти до 20. Когда позволяет погода (если на улице теплее, чем минус пять градусов), газон поливают. По словам Максима Путинцева, на днях должна приехать комиссия Российского футбольного союза, чтобы оценить качество газона и вынести вердикт о возможности проводить матч «Урал» – «Ростов».

– Члены комиссии серьезно относятся к осмотру поля, но я думаю, что у нас никаких проблем не возникнет и 27 февраля мы с радостью будем ждать болельщиков на трибунах «Екатеринбург Арены», – добавил Максим Путинцев.