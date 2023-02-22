"Урал" возобновляет сезон в Ростове-на-Дону

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" сегодня проведет первый матч весенней части сезона. В рамках первого матча плей-офф Кубка России "шмели" на выезде сыграют с "Ростовом".

Месяц на сборы

Екатеринбургская команда проходила межсезонные сборы в Дубае, где сыграла несколько контрольных встреч. Правда, победить сумела только в одном: "шмели" со счетом 2:0 обыграли "Арарат-Армению". Трижды подопечные Виктора Гончаренко свели матчи вничью (два раза с "Зенитом" и один раз с "Арарат-Арменией" - все встречи завершились со счетом 1:1). В четырех матчах "Урал" уступил: "Ботеву" (1:2), "Родине" (0:1 и 0:1) и "Локомотиву" (1:2). Но, конечно, результат в товарищеских матчах уходит на второй план, тренерскому штабу важнее посмотреть в деле всех футболистов, наработать какие-то заготовки для предстоящих официальных игр.

Фото: Пресс-служба "Урала"

В зимнее трансферное окно екатеринбургский клуб не совершил никаких приобретений. Наставник команды Виктор Гончаренко еще осенью говорил о том, что клуб был хорошо укомплектован в летнее трансферное окно, и поэтому зимой "Урал" не намерен усиливать состав. А вот с одним из игроков "шмели" попрощались минимум до лета. Рамазан Гаджимурадов отправился в аренду в махачкалинское "Динамо", которое выступает в Первой лиге.

Начинают с Кубка

Весеннюю часть сезона "Урал" начнет в Кубке России. В этом году турнир проходит по новой схеме, и команды Премьер-лиги стартовали в нем с группового этапа. Екатеринбуржцы были в одном квартете с ЦСКА, "Сочи" и "Торпедо" и одержали пять побед в шести матчах. Это позволило команде Виктора Гончаренко занять первое место и выйти в верхнюю часть плей-офф Кубка России, которая называется "путь РПЛ". В этой части сетки восемь команд, которые были распределены на пары. Клубы проведут между собой по два матча (один дома, один на выезде), победитель противостояния пройдет в следующий этап верхней сетки плей-офф, а проигравший опустится в нижнюю часть сетки, где продолжит вести борьбу за трофей. Первый матч "Урал" проведет на выезде против "Ростова" уже сегодня, начало встречи - в 19:30 по уральскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал "Матч ТВ".

Ответная встреча "Урала" и "Ростова" состоится 27 февраля в столице Урала. "Областная газета" публиковала репортаж о том, как агрономы "Екатеринбург Арены" готовят футбольное поле к февральскому матчу, прочитать его можно здесь.

В чемпионате России первый матч "Урала" в весенней части запланирован на 4 марта. Команда Виктора Гончаренко отправится в Москву, где сыграет со "Спартаком". Через неделю, 11 марта, "шмели" вновь проведут игру в Москве, на этот раз против "Торпедо". А 18 марта в Екатеринбурге "Урал" примет московское "Динамо".

В Ростов-на-Дону - на поезде

Тренировочные сборы "Урала" завершились 19 февраля. На следующий день команда прилетела в Екатеринбург, провела тренировку, а затем отправилась в аэропорт. Выезд в Ростов-на-Дону - один из самых сложных в нынешнем сезоне. Аэропорт южного города закрыт, и всем командам приходится долетать до Сочи, а дальше добираться на поезде. Таким же путем проследовал и "Урал", команда добралась до Ростова-на-Дону за сутки до матча.

Фото: Пресс-служба "Урала"

Напомним, что осенью "Урал" выдал рекордную серию, которая продолжается до сих пор. Екатеринбургская команда не проигрывает на протяжении 11 официальных матчей подряд: в девяти встречах "Урал" одержал победы, в двух сыграл вничью.