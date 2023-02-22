Екатеринбургский клуб "Синара" готовится к Финалу четырех Кубка России по мини-футболу

Уральские футболисты готовятся к важным матчам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Финал четырех Кубка России по мини-футболу пройдет в столице Урала 25–26 февраля во Дворце игровых видов спорта. На площадке встретятся команды "Газпром-Югра", КПРФ, "Синара" и "Норильский никель".

"Синара" является многолетним флагманом российского мини-футбола. Игрок команды Сергей Сорокин признался, что защитить титул всегда тяжелее, чем завоевать.

"Все команды хотят выиграть, все с сумасшедшим настроем приедут. Я думаю, что нам по силам защитить свой титул, хотя будет крайне непросто это сделать. Матчи финального этапа будут проходить в Екатеринбурге, это очень значимое событие для нашего региона. Очень многие хотели, чтобы финал прошел именно у нас в городе, очень многие ждали этого радостного события. Я надеюсь, что нас поддержать придут наши болельщики — это придаст нам дополнительной уверенности", — сказал Сергей Сорокин.

Финал четырех СпортмастерPRO-Кубка России будет проходить во Дворце игровых видов спорта. Полуфиналы состоятся 25 февраля. В 14:00 сыграют "Газпром-Югра" и КПРФ. В 19:00 — "Синара" и "Норильский никель". 26 февраля в 14:00 состоится матч за третье место. В 19:00 — финал Кубка России, сообщает департамент информационной политики региона.

Билеты уже поступили в продажу. Попасть на матчи бесплатно могут ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также дети до 5 лет включительно в сопровождении взрослых (без предоставления места ребенку).

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как проходила жеребьевка Финала четырех, определившая пары соперников, которые будут бороться за главный трофей в матчах Кубка России по мини-футболу.