"КПРФ" — первый финалист мини-футбольного Кубка России в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала стартовал "Финал четырех" мини-футбольного Кубка России. "Синара", "Газпром-Югра", "Норильский никель" и "КПРФ" в течение двух дней будут выявлять нового обладателя заветного трофея.

В первом полуфинальном матче встречались "КПРФ" и "Газпром-Югра". Среди игроков обоих клубов были воспитанники и экс-игроки екатеринбургской "Синары". К примеру, вратари клубов — Дмитрий Путилов и Зураб Калмахелидзе — еще в прошлом сезоне играли за "Синару".

Фото: Павел Ворожцов

Встреча началась с упорной борьбы на каждом участке площадки. Обе команды пытались создавать моменты у чужих ворот, успешнее в этом были игроки "КПРФ". Несколько раз Зураб Калмахелидзе выручал "Газпром-Югру", но на десятой минуте матча не спас и он. Денер получил мяч возле чужой штрафной, развернул соперника и эффектно перебросил мяч через голкипера — 1:0 в пользу "КПРФ". После этого уже югорчане завладели инициативой и создали несколько опасных моментов. Правда, реализовать их не удалось.

Ближе к перерыву игроки "Газпрома-Югры" насобирали пять командных фолов и были вынуждены играть осторожно, потому что за каждый следующий фол в их ворота назначался десятиметровый штрафной удар. После этого пять фолов набрали и футболисты "КПРФ", игра стала крайне напряженной.

Фото: Павел Ворожцов

За две минуты до конца первого тайма команды обменялись голами. Сначала Сергей Абрамович увеличил преимущество "КПРФ", но в следующей же атаке первый гол забили игроки "Газпрома-Югры", вернув в матч интригу. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу "КПРФ".

В начале второго тайма игроки "Газпром-Югры" сравняли счет: Дмитрий Шведко сделал отличную передачу на Николая Шистерова (воспитанника "Синары"), который переправил мяч в пустые ворота — 2:2. После этого команды стали действовать осторожно, ждали ошибок соперника. К десятой минуте встречи оба клуба уже насобирали по три фола, никто не хотел уступать в этом матче.

Фото: Павел Ворожцов

В середине второго тайма "КПРФ" вновь вышел вперед: подмосковные футболисты разыграли аут, после чего защитник "Газпром-Югры" Катата срезал мяч в свои ворота — 3:2. На это югорчане ответили довольно быстро своим голом. Дуду прошел по флангу и сделал передачу в штрафную, где Дмитрий Шведко пяткой переправил мяч в ворота — 3:3.

Концовка тайма выдалась напряженной. Обе команды имели хорошие моменты, чтобы вырвать победу. Но в итоге встреча перешла в овертайм, который состоял из двух дополнительных таймов по пять минут. В первой пятиминутке "Газпром-Югра" был ближе к забитому голу, но хорошо действовал Дмитрий Путилов, который оставлял "КПРФ" в игре. Во втором дополнительном отрезке уже Зураб Калмахелидзе спасал свою команду и позволил зрителям увидеть серию послематчевых пенальти, в которой и определился первый финалист Кубка России.

В серии шестиметровых ударов сильнее оказались игроки "КПРФ". Дмитрий Путилов отразил два удара и принес своей команде путевку в финал турнира.

Во втором полуфинале сыграют "Синара" и "Норильский никель". Встреча начнется в 19:00 по уральскому времени.