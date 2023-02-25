"Синара" вышла в финал домашнего Кубка России по мини-футболу

Фото: Павел Ворожцов

Во втором полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу в Екатеринбурге встречались местная "Синара" и "Норильский никель". Они определяли второго финалиста, который завтра сыграет в решающем матче с "КПРФ".

"Синара" начала матч по-хозяйски, заставила гостей несколько раз сфолить, а на шестой минуте встречи открыла счет. После розыгрыша углового первым на добивании оказался Григорий Валеев, который вывел "Синару" вперед — 1:0. К десятой минуте "Норильский никель" набрал уже четыре фола и поставил себя в опасное положение. В середине тайма "Синара" увеличила преимущество. Капитан екатеринбургской команды Сергей Абрамов отыгрался с партнером в стенку, а затем направил мяч точно в дальний угол — 2:0.

Фото: Павел Ворожцов

За четыре минуты до конца тайма "Синара" довела счет до крупного: Сергей Абрамов сделал прострел на дальнюю штангу, где Егор Иванов переправил мяч в ворота — 3:0. У "Норильского никеля" в первом тайме практически ничего не получалось, опасные моменты возникали только после розыгрыша стандартов.

Фото: Павел Ворожцов

В начале второго тайма гости активизировались и создали несколько опасных моментов, правда, забить им не удалось. "Синара" действовала на контратаках, два неплохих момента не использовал Сергей Абрамов.

Фото: Павел Ворожцов

"Норильский никель" все же сумел сократить отставание, хорошую атаку провели гости, и Нандо забил первый мяч своей команды в этой встрече. Дальше пошла игра на встречных курсах: обе команды создавали опасные моменты, проводили быстрые атаки, но забитых голов не было довольно долго. "Норильский никель" вновь довольно быстро собрал пять фолов и был на грани десятиметрового удара. Во втором тайме игра накалилась, судьи были вынуждены успокаивать игроков желтыми карточками.

Фото: Павел Ворожцов

"Норильский никель" стал чаще подключать к атакам вратаря, чтобы создавать численное преимущество, но "Синара" довольно грамотно защищалась. За десять минут до конца матча гости и вовсе заменили вратаря на пятого полевого игрока. И екатеринбуржцы наказали соперника за это при первой же потере: Дмитрий Прудников послал мяч через всю площадку и поразил пустые ворота — 4:1.

Фото: Павел Ворожцов

Гости продолжили атаковать впятером, но особых опасных моментов создать не получалось. В итоге матч так и завершился со счетом 4:1.

Фото: Павел Ворожцов

Завтра, 26 февраля, "Норильский никель" и "Газпром-Югра" сыграют в матче за третье место, начало — в 14:00 по уральскому времени. А в 19:00 состоится финал Кубка России, в котором "Синара" сыграет с "КПРФ".