"Синара" вышла в финал домашнего Кубка России по мини-футболу

Во втором полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу в Екатеринбурге встречались местная "Синара" и "Норильский никель". Они определяли второго финалиста, который завтра сыграет в решающем матче с "КПРФ".
"Синара" начала матч по-хозяйски, заставила гостей несколько раз сфолить, а на шестой минуте встречи открыла счет. После розыгрыша углового первым на добивании оказался Григорий Валеев, который вывел "Синару" вперед — 1:0. К десятой минуте "Норильский никель" набрал уже четыре фола и поставил себя в опасное положение. В середине тайма "Синара" увеличила преимущество. Капитан екатеринбургской команды Сергей Абрамов отыгрался с партнером в стенку, а затем направил мяч точно в дальний угол — 2:0.
За четыре минуты до конца тайма "Синара" довела счет до крупного: Сергей Абрамов сделал прострел на дальнюю штангу, где Егор Иванов переправил мяч в ворота — 3:0. У "Норильского никеля" в первом тайме практически ничего не получалось, опасные моменты возникали только после розыгрыша стандартов.
В начале второго тайма гости активизировались и создали несколько опасных моментов, правда, забить им не удалось. "Синара" действовала на контратаках, два неплохих момента не использовал Сергей Абрамов.
"Норильский никель" все же сумел сократить отставание, хорошую атаку провели гости, и Нандо забил первый мяч своей команды в этой встрече. Дальше пошла игра на встречных курсах: обе команды создавали опасные моменты, проводили быстрые атаки, но забитых голов не было довольно долго. "Норильский никель" вновь довольно быстро собрал пять фолов и был на грани десятиметрового удара. Во втором тайме игра накалилась, судьи были вынуждены успокаивать игроков желтыми карточками.
"Норильский никель" стал чаще подключать к атакам вратаря, чтобы создавать численное преимущество, но "Синара" довольно грамотно защищалась. За десять минут до конца матча гости и вовсе заменили вратаря на пятого полевого игрока. И екатеринбуржцы наказали соперника за это при первой же потере: Дмитрий Прудников послал мяч через всю площадку и поразил пустые ворота — 4:1.
Гости продолжили атаковать впятером, но особых опасных моментов создать не получалось. В итоге матч так и завершился со счетом 4:1.
Завтра, 26 февраля, "Норильский никель" и "Газпром-Югра" сыграют в матче за третье место, начало — в 14:00 по уральскому времени. А в 19:00 состоится финал Кубка России, в котором "Синара" сыграет с "КПРФ".