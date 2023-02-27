Капитан «Синары» Сергей Абрамов с заветным Кубком. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершились матчи «Финала четырех» мини-футбольного Кубка России. В напряженной борьбе в решающем матче турнира местная «Синара» одолела подмосковный «КПРФ» и сумела завоевать трофей второй раз подряд (и третий раз – всего).

В столицу Урала пожаловал сильнейший на данный момент квартет российского мини-футбола. В этом году в розыгрыше Кубка России обошлось без сюрпризов, и четыре лучшие команды текущего чемпионата России добрались до «Финала четырех» Кубка страны: «КПРФ», «Норильский никель», «Синара» и «Газпром-Югра». Более того, «Норильский никель», «Газпром-Югра» и «Синара» являлись победителями трех последних розыгрышей трофея (хозяева – действующие чемпионы), и в Екатеринбург каждый из клубов приехал за очередной победой. У «КПРФ» мотивация победить была не менее сильная: лидер чемпионата страны ни разу не выходил в финал Кубка России и, конечно, хотел это исправить.

Интерес со стороны зрителей к «Финалу четырех» был предельно высокий. Билеты на решающий матч были распроданы буквально за два дня, каждый из клубов снарядил в Екатеринбург десант своих болельщиков. Футболисты не подвели и подарили зрителям настоящий мини-футбольный праздник.

«Синара» выдала идеальный матч

Турнир открылся полуфинальным противостоянием победителя и серебряного призера прошлого чемпионата России – «Газпром-Югры» и «КПРФ». Интересно, что даже в противостоянии команд из Югорска и Подмосковья все равно виден свердловский след. К примеру, места в воротах обеих команд заняли Дмитрий Путилов и Зураб Калмахелидзе – воспитанники «Синары», которые еще в прошлом сезоне выступали за екатеринбургский коллектив. А с капитанской повязкой «Газпром-Югру» на этот матч вывел Николай Шистеров - еще один воспитанник «Синары», игравший в Екатеринбурге с 2008 по 2019 год. Так что пока екатеринбургская команда настраивалась на второй полуфинал, ее воспитанники играли между собой в первом.

Фото: Павел Ворожцов

«Газпром-Югра» и «КПРФ» выдали отличный матч. Подмосковные футболисты вели со счетом 2:0 и 3:1, но югорчане сравняли счет в основное время. В овертайме зрители забитых голов не увидели, судьба путевки в финал решалась в серии послематчевых пенальти. Вратарь «КПРФ» Дмитрий Путилов в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс, отбил два удара и вывел свою команду в первый в истории финал Кубка России.

Фото: Павел Ворожцов

Соперник «КПРФ» по решающему матчу определялся в противостоянии «Синары» и «Норильского никеля». Для екатеринбуржцев это был не самый лучший жребий: именно «Норильский никель» лишил «Синару» в прошлом сезоне бронзовых медалей чемпионата страны, плюс в последних семи матчах екатеринбуржцы сумели победить лишь один раз, проиграв при этом шесть встреч.

Фото: Павел Ворожцов

Но полуфинал домашнего Кубка России – это отдельный и ни с чем не сравнимый матч. Екатеринбуржцы вышли на паркет переполненного ДИВСа с особым настроем и выдали практически идеальный матч. В первом тайме команда Павла Чистополова ничего не дала создать сопернику, при этом сами екатеринбуржцы отличились трижды. Капитан и лидер «Синары» Сергей Абрамов оформил гол плюс пас, по разу отличились Григорий Валеев и Егор Иванов. Да, во втором тайме инициатива перешла к «Норильскому никелю», который был вынужден отыгрываться. Гости сумели забить только один гол, при этом финальную точку все равно поставили екатеринбуржцы: Дмитрий Прудников наказал «Норильский никель» за оставленные пустые ворота и переправил в них мяч через всю площадку. 4:1 – «Синара» во второй раз подряд вышла в финал Кубка России, где ее ожидал «КПРФ».

Фото: Павел Ворожцов

Утешительный приз

Второй игровой день начался с матча за бронзовые медали турнира. Конечно, и «Газпром-Югра», и «Норильский никель» приехали в Екатеринбург за трофеем, и встреча за третье место была лишь утешительным призом. Но при этом победитель матча все равно получал награды Кубка России, да и денежный приз третьего и четвертого места отличался на 400 тысяч (бронзовый призер получал 700 тысяч рублей, команда, занявшая четвертое место, – 300 тысяч).

«Газпром-Югра» уже к пятой минуте встречи повел со счетом 2:0. Во втором тайме казалось, что югорчане легко доведут дело до победы, но «Норильский никель» включился в борьбу и за семь минут до конца основного времени матча сравнял счет – 4:4. Решающим стал мяч новобранца «Газпром-Югры» – Дуду, который совсем недавно перебрался из «Торпедо». Он установил окончательный счет (5:4) и принес своей команде победу.

Финал мечты

Кульминацией «Финала четырех» стал решающий матч за трофей между «Синарой» и «КПРФ». Свободных мест в ДИВСе, как и анонсировалось, не было, атмосфера на арене была непередаваемая. «КПРФ» приехал поддержать целый сектор болельщиков, но, конечно, с количеством фанатов «Синары» в этот вечер им было тягаться сложно.

Удивительно, но первый тайм в исполнении «Синары» был полной противоположностью того, что зрители видели днем ранее в матче с «Норильским никелем». В атаке у екатеринбуржцев мало что получалось, в обороне игроки «Синары» допускали ошибки. Все это привело к тому, что после первых двадцати пяти минут хозяева паркета уступали со счетом 1:3 и выглядели блекло на фоне самих же себя.

Фото: Павел Ворожцов

Второй тайм получился совсем другим. «Синара» владела явным преимуществом и, подгоняемая собственными болельщиками, искала моменты у чужих ворот. За 15 минут таких моментов было достаточно, но мяч по-прежнему не хотел залетать в ворота Дмитрия Путилова. Тогда тренерский штаб «Синары» пошел на риск и заменил вратаря на пятого полевого игрока. Екатеринбуржцы долго разыгрывали мяч, пока в итоге Максим Герасимов не нашел отличной передачей Павла Карпова, который поразил пустые ворота. При этом «Синаре» по-прежнему необходимо было забивать еще один раз. Зал буквально стоял на ногах, пока екатеринбуржцы продолжали перекатывать мяч у чужой штрафной. Диктор объявил о том, что пошла последняя минута основного времени, и здесь наконец-то «Синаре» улыбнулась удача. За 41 секунду до финальной сирены Павел Карпов с помощью рикошета все же занес мяч в ворота Дмитрия Путилова и сравнял счет. Матч, который, казалось, был проигран, начинался заново.

Фото: Павел Ворожцов

Окрыленные успехом, игроки «Синары» продолжили доминировать и в овертайме и сумели впервые в матче выйти вперед: Григорий Валеев здорово разобрался с защитником и переиграл Дмитрия Путилова. Оставалось лишь продержаться пять минут – время второго дополнительного тайма.

Фото: Павел Ворожцов

Тренерский штаб «КПРФ» сразу заменил вратаря, и гости все пять минут атаковали впятером. Игроки «Синары» бились на каждом сантиметре площадки, накрывали все удары под оглушительные овации трибун. За десять секунд до конца матча мяч попал в руку Сергею Абрамову, находившемуся в собственной штрафной площади. Судья на это никак не отреагировал, Сергей продолжил игру, убежал к чужим воротам и забил пятый мяч, сняв вопросы о победителе. Игроки «КПРФ» окружили судей, требуя пенальти, игроки «Синары» уже праздновали такую важнейшую победу. Рефери своего мнения не изменил, екатеринбуржцы одержали победу со счетом 5:3 и второй раз подряд выиграли Кубок России. Вдобавок к призу уральцы получили денежный бонус – 2 млн рублей (соперникам достался миллион).

Фото: Павел Ворожцов

Ребята с нашего двора

Празднование «Синары» длилось еще долго. Игроки вместе с семьями фотографировались с заветным трофеем, поздравляли друг друга, подбрасывали в воздух главного тренера Павла Чистополова, который возглавил команду за десять дней до Кубка России. И при этом футболисты «Синары» уделили внимание всем болельщикам, особенно юным. У екатеринбургской команды есть традиция: на матчи основы бесплатно приходят воспитанники системы «Синары». Ребята разных возрастов поддерживают уже состоявшихся звезд и на их примере видят, что шанс играть на самом высоком уровне может появиться у каждого. Все игроки «Синары» – выходцы из местной академии и уроженцы Свердловской области. От этого победы свердловской команды на самом высоком уровне по отношению к бразильцам из «КПРФ» становятся еще более знаковыми.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Звездные гости Екатеринбургский «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу привлек внимание и ВИП-гостей. Так, свидетелями победы «Синары» стали министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На трибунах ДИВСа можно было заметить игроков «Урала» Олега Шатова и Юрия Газинского, которые пришли поддержать коллег по цеху, а также экс-тренера «Синары» и сборной России Сергея Скоровича. Также решающие матчи турнира посетили главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко, которые вместе с «Ростовом» прилетели в Екатеринбург на ответный матч Кубка России против «Урала».