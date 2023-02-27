"Урал" обыграл "Ростов" и вышел в следующий этап Кубка России

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" одержал первую победу в 2023 году. "Шмели" в ответном матче Кубка России обыграли "Ростов" и вышли в следующий этап турнира.

Неделю назад команды встречались в Ростове-на-Дону, матч завершился со счетом 1:1. В Екатеринбурге хозяева полностью владели инициативой в первом тайме и сумели уйти на перерыв с преимуществом: Андрей Егорычев в середине тайма открыл счет.

Во второй половине матча "Ростов" больше атаковал, но до опасных моментов дело почти не доходило. За десять минут до конца основного времени в ворота "Урала" назначили пенальти, который реализовал Максим Осипенко. А через несколько минут пенальти пробивали уже игроки "Урала". Рай Влут был точен с одиннадцатиметрового удара и принес екатеринбуржцам победу — 2:1.

Таким образом, "Урал" вышел в следующий круг турнира.