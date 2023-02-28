Самый ранний матч в истории

Андрей Егорычев (справа) забил первый мяч "Урала" и был признан лучшим игроком встречи/.Фото: Павел Ворожцов.

Футбольный клуб «Урал» одержал первую победу в 2023 году. В ответной игре Кубка России в Екатеринбурге команда Виктора ГОНЧАРЕНКО оказалась сильнее «Ростова» – 2:1.

Агрономы – не волшебники

Этот сезон для российского футбола уникален. Клубы рано ушли на зимнюю паузу из-за чемпионата мира в Катаре, из-за этого и возобновили сезон раньше, чем обычно. 22 февраля «Урал» и «Ростов» уже провели первую игру в рамках плей-офф Кубка России, которая проходила в Ростове-на-Дону и завершилась вничью – 1:1. После того матча наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал газон местной арены.

– По поводу газона я интересовался. То слишком жарко, то слишком холодно, то солнца много – трава выгорает, то мало, поэтому не растет, то грибок какой-то, еще какие-то отмазки. Расследуйте этот вопрос, – сказал Валерий Карпин.

В Екатеринбурге к ответной игре готовились, агрономы стадиона трудились в ежедневном режиме, но все-таки они агрономы, а не волшебники. Ровно неделю назад, когда журналистов водили на «Екатеринбург Арену», температура в столице Урала опускалась до минус 20 градусов. И, конечно, ожидать, что газон в таких условиях будет идеальным, было бы просто наивно. Стоит отметить, что этот матч стал для «Урала» самым ранним домашним матчем в истории: никогда ранее екатеринбургская команда не возобновляла сезон в Екатеринбурге 27 февраля.

На деле для февраля на Урале поле оказалось не самым плохим, во всяком случае визуально казалось не хуже, чем в Ростове-на-Дону, хотя климатические условия совершенно разные. При этом показывать какую-то комбинационную игру на таком газоне было тяжело, поэтому тренерским штабам команд было над чем подумать.

«Урал» приспособился, «Ростов» – нет

Со своей задачей лучше справился наставник «Урала» Виктор Гончаренко. По сравнению с игрой недельной давности он произвел только одну перестановку: вместо Даниэля Мишкича на поле вышел Рай Влут. Все остальные остались на местах, в том числе сдвоенный центр нападения – Алексей Каштанов и Эрик Бикфалви. Наличие двух габаритных форвардов позволяло команде местами упрощать игру и делать верховые забросы – в надежде на выигранную борьбу.

В первом тайме «Урал» практически ничего не дал создать «Ростову», владел преимуществом и закономерно ушел на перерыв с преимуществом. В середине тайма Андрей Егорычев подобрал мяч у чужой штрафной и сделал навес. Мяч перелетел через всех игроков, а затем залетел в ворота: голкипер гостей Сергей Песьяков поздно среагировал на подачу Егорычева и не выручил свою команду.

Во втором тайме инициативой владел уже «Ростов», который также попытался упростить игру и забрасывать мяч на своего главного нападающего – Николая Комличенко. Гости много владели мячом, но по-настоящему опасных моментов практически не было. Казалось, что дело идет к минимальной победе хозяев, но на 82-й минуте встречи арбитр среагировал на одно из многочисленных падений Комличенко в штрафной площади «Урала» и назначил пенальти. Максим Осипенко уверенно переиграл Илью Помазуна и сравнял счет. А через несколько минут пенальти был назначен уже в противоположные ворота за игру рукой защитника «Ростова». К мячу подошел Рай Влут и точно пробил в угол ворот Сергея Песьякова, установив окончательный счет встречи – 2:1 в пользу «Урала».

«Это не футбол»

После игры наставники команд были в разном настроении.

– Довольны, что прошли дальше, учитывая, что «Ростов» в этом году – очень серьезный соперник, как мы видим по чемпионату. Может быть, где-то стоило и нам, и «Ростову» положить мяч вниз, но этого не происходило, из-за чего было меньше осмысленных атак, больше длины и подборов. Но у нас достаточно физически сильная команда, которая во многом справлялась с этими эпизодами, – прокомментировал исход матча Виктор Гончаренко.

Валерий Карпин был крайне недоволен тем, как сложилась игра для «Ростова».

– Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота, и игра придет. Назвать футболом это сложно… Какую дать оценку? Да, боролись, вопросов нет. Первый тайм остался за «Уралом», второй за нами – забили, а потом опять не повезло, потому что попало в руку от затылка. Какая здесь может быть оценка? Били и грузились физически. Про футбол здесь речи не было, – сказал Валерий Карпин.

Сложная схема

Несмотря на завершившееся двухматчевое противостояние, обе команды продолжат борьбу за Кубок России. В этом году изменилась схема проведения турнира. «Урал» и «Ростов» играли в верхней части сетки, которая называется «Путь РПЛ». «Урал» как победитель противостояния остается вверху, как и еще три победителя других встреч этого этапа: «Спартак», обыгравший «Локомотив», а также лучшие команды из пар ЦСКА – «Краснодар» и «Динамо» – «Крылья Советов» (эти пары провели ответные встречи после подписания номера).

«Ростов» же опустился в нижнюю часть сетки Кубка России, которая называется «Путь регионов». Там на данном этапе должно остаться восемь команд: четыре проигравших из верхней части и четыре победителя из нижней. Помимо «Ростова», это «Зенит», «Нижний Новгород», «Акрон», «Ахмат» и «Локомотив», а также два проигравших клуба в парах ЦСКА – «Краснодар» и «Динамо» – «Крылья Советов».

То есть у тех, кто движется в верхней части сетки, есть право на ошибку: в случае поражения они опускаются вниз, а не покидают турнир. А вот в нижней части такого права нет: проигравшие борьбу за трофей прекращают. После каждого этапа турнира проводится новая жеребьевка, по итогам которой формируются пары.

На данный момент «Урал» вышел в полуфинал верхней части сетки. В случае победы в этом раунде он пробьется в финал «ути РПЛ», в случае поражения – спустится в полуфинал нижней части сетки.

В конце турнира должны остаться две команды: победитель «Пути РПЛ» и победитель «Пути регионов». Именно они и сыграют в финале Кубка России, в котором определится новый обладатель трофея.

Напомним, что «Урал» дважды в своей истории добирался до финала Кубка России. Было это в 2017 и 2019 годах, в обоих случаях «шмели» уступали московскому «Локомотиву».

Книга рекордов «Урал» продолжает свою беспроигрышную серию в официальных встречах. Все началось 28 сентября, когда подопечные Виктора Гончаренко обыграли на групповом этапе Кубка России московское «Торпедо» – 2:0. С тех пор екатеринбургская команда переписывает собственные рекорды: на данный момент «Урал» не проигрывает в официальных встречах уже 13 матчей подряд. Причем, стоит отметить, подавляющее большинство этих матчей екатеринбуржцы выиграли: из 13 игр 10 побед и 3 ничьи (с «Локомотивом» и «Сочи» – 2:2, с «Ростовом» – 1:1). Это позволило «Уралу» наладить дела как в Кубке России, так и в чемпионате. «Шмели» заняли первое место в своей группе Кубка России, опередив ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», вышли в верхнюю часть плей-офф, где прошли в двухматчевом противостоянии «Ростов». В чемпионате России после десятого тура екатеринбургская команда располагалась на предпоследнем месте, имея в своем активе всего четыре очка. После восемнадцатого тура (конца осенней части) «Урал» набрал 21 очко и взлетел на десятую позицию. Следующий матч «шмели» проведут уже в рамках чемпионата России. 4 марта «Урал» в Москве сыграет со «Спартаком», начало – в 18:00 по уральскому времени.