«Уралу» достался «Спартак»

В Москве прошла жеребьевка очередного раунда плей-офф Кубка России по футболу. Екатеринбургский «Урал», пробившийся в полуфинал «Пути РПЛ», на этой стадии дважды сыграет с московским «Спартаком»: сначала в столице, потом дома.

«Областная газета» уже писала, что в этом году Кубок России разыгрывается по новой схеме с двумя частями сетки плей-офф – «Пути РПЛ» и «Пути регионов». Екатеринбургская команда на групповой стадии турнира заняла первое место в своей группе и попала в «Путь РПЛ», где в четвертьфинале по итогам двух матчей оказалась сильнее «Ростова».

Новым соперником «Урала» стал московский «Спартак», в другом полуфинале сыграют ЦСКА и «Крылья Советов».

В нижней части сетки (в «Пути регионов») на данный момент восемь команд, которые в результате жеребьевки разбиты на такие четвертьфинальные пары: «Зенит» – «Динамо», «Краснодар» – «Ахмат», «Акрон» (Тольятти) – «Локомотив» и «Ростов» – «Нижний Новгород».

Победители двухматчевых противостояний «Урал» – «Спартак» и ЦСКА – «Крылья Советов» образуют финальную пару «Пути РПЛ». Проигравшие команды не покинут турнир, а спустятся в нижнюю часть сетки, где продолжат борьбу с победителями четвертьфиналов «Пути регионов».

В нынешнем сезоне «Урал» и «Спартак» встречались между собой один раз: в четвертом туре в Екатеринбурге москвичи одержали победу со счетом 2:0. Интересно, что ближайший матч в чемпионате «шмели» проведут в Москве как раз против «Спартака» – 4 марта.

Первый кубковый поединок команд пройдет в Москве с 14 по 16 марта (точная дата будет известна позднее), ответная игра состоится в Екатеринбурге с 4 по 6 апреля. Получается, что «Урал» и «Спартак» встретятся между собой три раза за ближайший месяц.

Отметим, что «Спартак» является действующим обладателем трофея: в московском дерби в финале прошлого розыгрыша красно-белые одолели «Динамо». «Урал» же дважды доходил до финала Кубка страны (в 2017 и 2019 годах), но дважды уступал другой московской команде – «Локомотиву». В прошлом году «шмели» не смогли преодолеть групповую стадию.