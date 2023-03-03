«Урал» возобновляет сезон матчами с топ-клубами

В первом круге "Урал" проиграл "Спартаку" со счетом 0:2 и едет в Москву за реваншем. Фото: Пресс-служба «Урала»

Сегодня, 4 марта, футбольный клуб «Урал» возобновляет сезон в чемпионате России. В рамках 19-го тура «шмели» в Москве сыграют со «Спартаком». А до конца месяца им предстоит встретиться с «Динамо» и «Зенитом».

Неоднозначный сезон

Нынешний сезон для «Урала» получается одним из самых противоречивых. В осенней части сезона «шмели» умудрились сначала поставить клубный антирекорд по набранным очкам, а затем перевернули все с ног на голову и выдали лучшую серию в истории команды.

В текущий сезон екатеринбуржцы вошли с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера, и старт выдался крайне неудачным. После четырех туров в активе «Урала» было 0 очков, разница мячей – 0:5 и закономерное последнее место. Игорь Шалимов был уволен, после чего один тур команда сыграла под руководством Евгения Аверьянова и набрала первое очко, сыграв 0:0 с «Факелом». Затем «шмелей» возглавил Виктор Гончаренко, и началась перестройка команды. «Урал» отлично поработал на трансферном рынке, значительно усилив состав новыми игроками, но при этом продолжал буксовать. В первых семи матчах (пять в чемпионате и два в Кубке) при Викторе Гончаренко «шмели» потерпели пять поражений при двух победах. К сентябрьскому перерыву на международные матчи «Урал» шел на предпоследнем месте: в десяти турах «шмели» набрали только четыре очка. Это была худшая стартовая треть чемпионата России в исполнении «Урала».

Пауза на игры сборных пошла екатеринбургской команде на пользу. Виктор Гончаренко сумел интегрировать новичков в состав, поработать с командой в тренировочном процессе, после чего «Урал» до конца осенней части оформил рекордную серию без поражений. «Шмели» не проигрывали на протяжении 11 матчей, причем девять из них екатеринбуржцы выиграли. Это позволило «Уралу» значительно улучшить позиции в чемпионате: команда переместилась на десятую строчку в таблице и сейчас имеет в своем активе 21 очко. Также екатеринбуржцы заняли первое место в своей группе Кубка России, а уже в феврале по сумме двух встреч прошли «Ростов» в первом раунде плей-офф. Первый матч завершился со счетом 1:1, а во втором «Урал» оказался сильнее (2:1), продлив беспроигрышную серию до 13 матчей.

Без усиления

В зимнюю паузу «Урал» отправился на тренировочные сборы в Дубай, где провел три цикла чуть больше чем за месяц. В первом команда набирала физическую форму после двухмесячного перерыва, а во втором и третьем уже шла работа над тактическими компонентами. В ходе сборов «шмели» провели восемь товарищеских матчей, в которых одержали только одну победу – над «Араратом-Арменией» (2:0). Дважды «шмели» сыграли вничью с «Зенитом» (оба раза – 1:1), также была ничья с «Араратом-Арменией» (1:1). В четырех других матчах «Урал» уступил: «Локомотиву» (1:2), «Ботеву» (1:2) и дважды «Родине» (0:1 и 0:1). Но все эти матчи были направлены на выполнение определенных тренерских задач, а не на получение результата.

В отличие от летнего трансферного окна, в зимнее окно новичков у «Урала» не прибавилось. Единственное, что сделал екатеринбургский клуб – это выкупил контракты Алексея Каштанова и Фаниля Сунгатулина, которые ранее выступали в Екатеринбурге на правах аренды. По информации «Областной газеты», на просмотре в команде на сборах находился голландский защитник Марвин Зегелар – воспитанник «Аякса», выступавший за «Спортинг» и «Уотфорд». Но в итоге трансфера футболиста так и не произошло.

При этом двух игроков «Урал» отдал в аренду: защитник Алексей Герасимов пополнил состав «КАМАЗа», выступающего в Первой лиге, а Рамазан Гаджимурадов отправился в махачкалинское «Динамо», которое также выступает в Первой лиге. Обе аренды рассчитаны на остаток сезона 2022/2023.

Календарь сложный

В весеннюю часть сезона «Урал» входит на довольно высокой десятой позиции. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет восемь очков, что является солидным преимуществом.

В февральских матчах с «Ростовом» команда показала, что может наравне бороться и с клубами из верхней пятерки («Ростов» на данный момент занимает третье место), а в ближайших матчах команде Виктора Гончаренко вновь предстоят серьезные испытания. Из восьми первых туров весенней части семь «Урал» проведет с командами из первой восьмерки: «Спартаком», «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом» и «Краснодаром». Сюда же прибавляем два кубковых матча со «Спартаком» в ближайшем месяце. И получаем далеко не самый удачный календарь, который может существенно ухудшить положение дел. С другой стороны, набранные очки в этих встречах могут поднять «Урал» и вверх: к примеру, от шестой позиции команда Виктора Гончаренко отстает всего на пять очков.

Зато завершать сезон «шмели» будут матчами против команд из нижней части турнирной таблицы: «Нижнего Новгорода», «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Химок» и «Сочи». И в этих матчах «Урал» сможет поправить положение перед окончанием сезона.

Календарь ближайших матчей «Спартак» – «Урал». 4 марта, Москва. 16:00.

«Торпедо» – «Урал». 11 марта, Москва. 16:00.

«Урал» – «Динамо». 18 марта, Екатеринбург. 16:15.