Репетиция полуфинала Кубка России удалась

В матче «Урала» и «Спартака» было много борьбы. Фото: Пресс-служба «Урала».

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата России. Выездная встреча с московским «Спартаком» в 18-м туре премьер-лиги завершилась со счетом 2:2.

«Урал» и «Спартак» провели первую из трех запланированных очных встреч за месяц. В середине марта команды вновь встретятся в Москве, но уже в рамках полуфинала Кубка России, а в начале апреля сыграют ответный матч в Екатеринбурге.

Но каждая из этих игр имеет свое принципиальное значение. В чемпионате России «Спартак» после осенней части сезона шел на втором месте и, пожалуй, был единственной командой, которая могла бороться с «Зенитом» за чемпионство: отставание в шесть очков оставляло шансы красно-белым на весеннюю часть. «Урал» же после провального старта выдал мощную серию без поражений и сумел подняться на десятое место, обезопасив себя от зоны стыковых матчей (восемь очков отрыва). На бумаге московский коллектив казался фаворитом (как и в коэффициентах букмекеров), но «шмели», не проигрывавшие с сентября как в чемпионате, так и в Кубке, ехали в Москву не просто отбывать номер, а забирать очки.

Боевая ничья

Матч команды начали на высоких скоростях. «Спартак» старался играть первым номером, при этом «Урал» не закрывался в обороне, старался прессинговать, и этот прессинг позволил создать несколько моментов у ворот Александра Селихова. Но все же первый по-настоящему острый момент создали хозяева. «Спартак» провел быструю контратаку, Квинси Промес вошел в штрафную и мощно пробил, но екатеринбуржцев спас Илья Помазун.

Через несколько минут сработало негласное футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Лео Гогличидзе сделал прострел в чужую штрафную, где после борьбы с защитником упал Алексей Каштанов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не обратил внимание на этот эпизод и продолжил игру, но в паузе его ассистенты ВАР позвали рефери посмотреть повтор ситуации. После этого Виталий Мешков изменил свое решение и назначил пенальти. Как и в предыдущем матче с «Ростовом», к мячу подошел Рай Влут и вывел «Урал» вперед – 1:0.

После пропущенного гола «Спартак» завладел инициативой. Под конец первого тайма в Москве начался сильный снегопад, что сказалось на качестве игры. Футболисты стали больше играть верхом, стало больше борьбы. Москвичи владели мячом и постоянно делали забросы в штрафную «Урала». Несколько раз Илья Помазун выручал свою команду, но на последней минуте тайма «Спартак» все же сравнял счет: Руслан Литвинов пробил из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от Мингияна Бевеева залетел в ворота «Урала» – 1:1.

Во втором тайме «Спартак» по-прежнему старался играть первым номером, но владение мячом не приводило к моментам. А «Урал», напротив, своими шансами в этом матче пользовался отлично. В середине тайма «шмелям» удалась быстрая контратака: Александр Юшин, вышедший на замену, сделал прострел в чужую штрафную, где Эрик Бикфалви вновь вывел «Урал» вперед. Для румынского нападающего это был первый гол с сентября – один из лидеров команды прервал свою безголевую серию в важном матче.

«Спартак» нашел в себе силы отыграться: вновь отличился Руслан Литвинов, на этот раз без рикошетов. После этого хозяева забили еще один гол, но рефери отменил взятие ворот: еще до удара Александра Соболева прозвучал свисток арбитра. Виталий Мешков зафиксировал фол, и это решение после матча многими было расценено как ошибочное.

Последнее слово в матче осталось за «Уралом», который мог вырвать победу на исходе добавленного времени. Алексей Каштанов вывел Александра Юшина, но тот не сумел переиграть Александра Селихова. В итоге матч завершился вничью – 2:2.

«Валидольная игра»

После матча наставники команд поделились своими впечатлениями от игры.

– Мне жаль, что нам не удалось победить в первом домашнем матче после рестарта РПЛ, – сказал наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. – Допустили две ошибки – пенальти и пропустили контратаку. Есть над чем подумать и в чем расти. Но ребята с первой минуты контролировали игру. Иногда не хватало точности удара, передачи. Возможно, мы заслуживали победы больше, чем соперник.

Виктор Гончаренко отметил настрой своих футболистов на этот матч.

– Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры – мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Валидольная игра, качельная. Много было эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам – все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником.

Впереди – Москва

После этого матча команды сохранили за собой те позиции, которые были перед началом тура. «Спартак» по-прежнему идет на втором месте в турнирной таблице, но отставание от «Зенита» выросло до восьми очков. Екатеринбуржцы же занимают десятую строчку, на данный момент у команды Виктора Гончаренко 22 очка. Впереди у «Урала» еще один выезд в Москву. 11 марта «шмели» сыграют с московским «Торпедо» в рамках 19-го тура чемпионата России. Напомним, что екатеринбуржцы не проигрывают уже на протяжении четырнадцати матчей: в десяти встречах «Урал» добился побед, в четырех – сыграл вничью. В последний раз команда Виктора Гончаренко проиграла 17 сентября, уступив на своем поле «Ахмату».

Мнения Со словами Гильермо Абаскаля о том, что «Спартак» больше заслуживал победу, согласились далеко не все. Так, известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что ничейный результат матча вполне закономерен. – С таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью, – приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-Экспресс». – Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? С ним согласился и экс-наставник многих команд чемпионата России, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. – Главное – игра, а судейство – второстепенное. Но от решений арбитров тоже многое зависит. Что касается «Спартака», то он больше атаковал и создал больше моментов. Но результат закономерный, – цитирует тренера Vprognoze.ru.