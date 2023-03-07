Два футболиста "Урала" получили вызов в сборную России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом на мартовский учебно-тренировочный сбор. В него впервые в истории попали сразу два игрока екатеринбургского "Урала" — голкипер Илья Помазун и защитник Мингиян Бевеев.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы 41 футболист. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 19 по 28 марта. О товарищеских матчах сборной России объявят дополнительно.

"Очень рад попаданию в расширенный список, хотел бы сказать спасибо тренерскому штабу, — отметил Илья Помазун. — Понимаю, что надо еще больше работать, чтобы попасть в окончательный состав. Первой поздравила супруга, она скинула сообщение, когда я ехал домой с тренировки".

Для Ильи Помазуна это первое попадание в расширенный состав сборной России, а Мингиян Бевеев осенью уже получал вызов в национальную команду, но в итоговый список игроков не вошел.