Минимальная победа при минимуме зрителей

Рай Влут забил три гола в последних трех матчах «Урала». Фото: Пресс-служба «Урала».

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Торпедо» в выездном матче чемпионата России. Встреча проходила в Химках и завершилась победой «шмелей» – 1:0.

Из «Лужников» – в Химки

В 19-м туре команда Виктора Гончаренко отправилась на выезд к главному аутсайдеру нынешнего чемпионата – «Торпедо». После 18 туров в активе московской команды была всего одна победа и семь набранных очков, что, конечно, делало фаворитами именно екатеринбуржцев. Но при этом «Торпедо» отступать уже некуда, команда намерена цепляться за любую возможность остаться в премьер-лиге, и первый матч после возобновления чемпионата это доказал: «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Краснодаром». Поэтому матч для «Урала» предстоял не самый простой, несмотря на статус фаворита в нем.

Плюс добавились сложные погодные условия. Изначально игра должна была состояться в «Лужниках», но хозяева попросили РФС перенести матч на резервную арену «в связи с неудовлетворительным качеством газона в «Лужниках». В итоге встреча состоялась в Химках, но качество газона там тоже с натяжкой можно было назвать удовлетворительным. На поле лежал снег, из под которого едва виднелась трава. Настоящий зимний футбол, хотя на календаре уже было 11 марта.

Много борьбы, мало моментов

Матч действительно получился для «Урала» крайне непростым. В первом тайме «Урал» больше владел мячом, играл первым номером, но по-настоящему опасных моментов у ворот хозяев создать не удалось. Запомнился лишь удар Эрика Бикфалви, который пришелся выше ворот. «Торпедо» же действовало на контратаках, и мяч также редко доходил до голкипера «Урала» Ильи Помазуна. Из-за плохого газона командам приходилось упрощать игру, где-то играть длинными забросами (удар Бикфалви как раз был после длинной передачи). Соответственно, было много борьбы: «Торпедо» нарушило правила 17 раз, «Урал» – 19, и это наивысший показатель в 19-м туре. Все это мешало командам показать качественный футбол, и на перерыв футболисты ушли при счете 0:0.

Во втором тайме игроки «Торпедо» больше владели мячом, но при этом опасные моменты возникали у их ворот. Сначала после розыгрыша аута Рай Влут сместился в центр и мощно пробил низом – мяч угодил в штангу. А через несколько минут «шмели» разыграли еще один стандарт, на этот раз угловой, и открыли счет в матче. После подачи Александра Юшина голкипер «Торпедо» Александр Довбня выронил мяч, и этим воспользовался Рай Влут, который точно пробил в дальний угол. Голландский полузащитник забил в третьей игре подряд, до этого он огорчил «Спартак» и «Ростов».

После этого инициатива полностью перешла к хозяевам, которые старались спасти хотя бы ничью в этой игре. Обе команды сделали по пять замен, «Урал» усиливал оборонительную линию, «Торпедо» – атакующую. Два хороших момента было у нападающего хозяев Жажа, но в одном случае бразилец пробил мимо ворот из выгодной позиции, во втором – выручил Илья Помазун. Как ни старались игроки «Торпедо», забить им так и не удалось. «Урал» в четвертый раз в сезоне обыграл «Торпедо» (по два раза в чемпионате и в кубке) и увез желанные три очка.

– В первом тайме «Торпедо» не прессинговало, пробовало играть на наших ошибках. После перерыва более смело пошли вперед. Пошла «качельная» игра, но мы смогли «выжать» свой гол, – отметил после матча главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

«Урал» не проигрывает с сентября

«Урал» продолжил свою беспроигрышную серию и продлил ее до 15 матчей. В последний раз «шмели» проиграли грозненскому «Ахмату» в Екатеринбурге в десятом туре чемпионата России, который состоялся 17 сентября. С тех пор команда Виктора Гончаренко набрала потрясающий ход и переписывает собственную историю. В пятнадцати матчах чемпионата и Кубка России «Урал» одержал одиннадцать побед и четыре раза сыграл вничью. Это позволило екатеринбуржцам подняться в турнирной таблице премьер-лиги и выйти в полуфинал Кубка страны. На данный момент «Урал» в чемпионате России располагается на десятой позиции, имея в своем активе 29 очков. При этом Виктор Гончаренко отмечает, что футболисты не задумываются о рекордной серии.

– У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимания, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными. Если мы будем думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми, – сказал наставник «Урала».

Следующий матч «шмели» проведут в рамках Кубка России. Уже сегодня, 14 марта, екатеринбуржцы сыграют в Москве в первом полуфинальном матче против «Спартака». Ответная встреча состоится в Екатеринбурге с 4 по 6 апреля, точная дата станет известна позднее. Напомним, что в прошлом туре чемпионата России команды уже провели репетицию полуфинала Кубка страны, сыграв в Москве вничью – 2:2.

Книга антирекордов Встреча «Торпедо» и «Урала» вошла в историю как игра с самой низкой посещаемостью екатеринбургской команды за все время выступления в премьер-лиге. Более того, матч в Химках стал вторым по худшей посещаемости в истории чемпионата России. За игрой «Торпедо» и «Урала» наблюдали 207 человек, причем часть из них приехала из Екатеринбурга поддержать свою команду. Худший показатель был в сезоне 2014/2015 в матче между командами «Уфа» и «Мордовия» (1:2), тогда на трибунах было 200 зрителей. Только есть одно «но»: команда из Башкортостана из-за проблем со стадионом домашние матчи проводила… в Перми. Отсюда и низкая посещаемость. В случае с «Торпедо» и «Уралом» главный тренер «шмелей» Виктор Гончаренко видит две причины низкой посещаемости: введение Fan ID и плохие погодные условия. – Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться, – приводит слова Виктора Гончаренко Sport24. – Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля. На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом стали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион.