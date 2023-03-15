Тренерский ход

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» стартовал в кубковом противостоянии против «Спартака». Первая встреча команд прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Десять дней назад «Урал» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата страны. «Шмели» дважды вели по ходу матча, но в итоге команды победителя не выявили – 2:2. В Кубке России клубы пересеклись в полуфинале «пути РПЛ», на этой стадии турнира победитель противостояния определяется по сумме двух игр.

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко сделал несколько корректировок в составе по сравнению с матчем десятидневной давности. Так, например, отсутствовали в стартовом составе Эрик Бикфалви и Лазар Ранджелович, вместо них на поле появились Даниэль Мишкич и Александр Юшин.

«Спартак» начал игру первым номером, больше владел мячом и сумел открыть счет: Томаш Тавареш сделал навес на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Квинси Промес отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна. Во втором тайме в активности добавил уже «Урал». Отличный момент не реализовал Александр Юшин: полузащитник «шмелей» не сумел переиграть Александра Максименко с близкого расстояния.

На 65-й минуте встречи Виктор Гончаренко провел тройную замену, пытаясь спасти матч: вместо Алексея Каштанова, Александра Юшина и Андрея Егорычева в игру вступили Эрик Бикфалви, Юрий Железнов и Евгений Татаринов. И одна из этих замен сработала уже через две минуты. Денис Кулаков отобрал мяч у Квинси Промеса на чужой половине поля, Юрий Железнов подобрал мяч и мощно пробил из-за пределов штрафной площади. Небольшой рикошет от защитника помог Юрию, и мяч оказался в воротах Александра Максименко. Удивительно, но в этом сезоне Железнов принял участие только в пяти матчах, суммарно проведя на поле 91 минуту. В последний раз он выходил на замену в матче с «Динамо», который состоялся 3 сентября. После этого Юрий в состав не попадал, и вот так воспользовался предоставленным шансом в матче со «Спартаком».

В оставшееся время хозяева создали несколько опасных моментов, но Илья Помазун выручил «шмелей». Встреча завершилась со счетом 1:1, ответная игра состоится в Екатеринбурге в начале апреля (точная дата будет известна позднее).

Беспроигрышная серия «Урала» достигла шестнадцати матчей. В последний раз екатеринбуржцы уступили грозненскому «Ахмату» 17 сентября. С тех пор команда Виктора Гончаренко выиграла 11 матчей и пять раз сыграла вничью.