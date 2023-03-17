Голкипер "Урала" Илья Помазун попал в окончательный состав сборной России

Фото: пресс-служба РФС

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным списком игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Новогорск. В составе оказался и голкипер екатеринбургского "Урала" Илья Помазун.

Ранее Валерий Карпин включил в расширенный список сборной 41 футболиста. Помимо Ильи Помазуна в нем был защитник "Урала" Мингиян Бевеев. В окончательный состав из 29 игроков Мингиян не попал (осенью Бевеев тоже был в расширенном списке, но до сборной не добрался), а вот Илья оказался в числе четырех голкиперов, которых выбрал тренерский штаб национальной команды. Конкуренцию вратарю екатеринбургской команды составят Александр Селихов ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Матвей Сафонов ("Краснодар").

Для Ильи Помазуна это первое попадание в состав сборной России. В нынешнем сезоне Помазун провел в составе "Урала" 18 матчей в чемпионате страны и семь в Кубке России, в пяти из них сыграл на ноль.

Учебно-тренировочный сбор начнется 19 марта в Новогорске и продлится до 28 числа. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.