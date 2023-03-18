"Урал" минимально уступил "Динамо" и прервал беспроигрышную серию

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" на своем поле не сумел набрать очки в матче с "Динамо". Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась в пользу гостей — 1:0.

На протяжении всего матча "Урал" владел территориальным преимуществом, создавал моменты у чужих ворот, но забить так и не сумел. "Динамо" действовало на контратаках, в нескольких моментах "Урал" выручил Илья Помазун. Но в конце встречи гости все же открыли счет: Константин Тюкавин с близкого расстояния переиграл голкипера "шмелей" и забил единственный гол в этом матче — 1:0.

"Урал" прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась с сентября и составляла 16 матчей.