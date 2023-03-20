«Урал» проиграл впервые с сентября

Игроки «Динамо» сумели заблокировать атакующие действия «Урала». Фото: Павел Ворожцов.

Футбольный клуб «Урал» потерпел первое поражение в официальном матче за последние полгода. «Шмели» на своем поле с минимальным счетом уступили московскому «Динамо» – 0:1.

Насыщенный календарь «Урала» продолжился матчем с еще одной топовой командой чемпионата России. В конце февраля «шмели» по сумме двух встреч прошли в Кубке России вторую команду чемпионата – «Ростов» (на тот момент ростовчане шли третьими, но в последнем туре поднялись на одну позицию и стали главными преследователями «Зенита»), а после этого дважды сыграли вничью со «Спартаком» (в Кубке и в чемпионате) – с третьей на данный момент командой чемпионата.

«Динамо» перед матчем в Екатеринбурге шло на четвертой позиции в премьер-лиге, при этом московский клуб выбил из Кубка России действующего чемпиона страны – санкт-петербургский «Зенит». Поэтому екатеринбуржцам предстоял непростой экзамен.

Несмотря на силу соперника, «Урал» в этой встрече действовал первым номером. Со стартового свистка «шмели» завладели мячом, имели территориальное преимущество. За восемь минут екатеринбуржцы дважды опасно пробили по воротам, но с ударами Андрея Егорычева и Даниэля Мишкича справился голкипер «Динамо» Игорь Лещук. В дальнейшем игра немного успокоилась, «Урал» продолжал владеть инициативой, а гости старались убегать в контратаки. Одна из них едва не закончилась голом: Арсен Захарян, которого мечтает заполучить лондонский «Челси», выскочил один на один с Ильей Помазуном, но переиграть новоиспеченного голкипера сборной не сумел.

Во втором тайме на поле было много борьбы, а моменты возникали не так часто, как хотелось зрителям. В середине тайма «Динамо» сумело отличиться, но судья отменил гол из-за офсайда. В концовке встречи гости были близки к тому, чтобы открыть счет, и один раз сумели отличиться. На 89-й минуте Константин Тюкавин получил мяч в штрафной, разобрался с защитниками «Урала» и переиграл Илью Помазуна – 1:0.

Спастись «Уралу» времени не хватило. Более того, уже в компенсированное время красную карточку получил… наставник екатеринбургской команды Виктор Гончаренко. Белорусский специалист эмоционально поговорил с боковым судьей, за что и был удален. Как минимум один матч «Урал» проведет без своего главного тренера.

– На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку. Очень правильные для нас ощущения. Мы отвыкли от того, что мы проигрываем, плюс настроение, которое царит в раздевалке, вселяет оптимизм. Мы понимаем, что можем играть на равных с соперником и навязать борьбу, – сказал Виктор Гончаренко после матча.

Таким образом, «Урал» прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась 16 матчей (11 побед и 5 ничьих). В последний раз команда Виктора Гончаренко проиграла 17 сентября грозненскому «Ахмату».

В чемпионате России наступила пауза на матчи национальных сборных. Следующую встречу «Урал» проведет 1 апреля: в Санкт-Петербурге «шмели» сыграют с «Зенитом» – лидером турнира. На данный момент команда Виктора Гончаренко располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

Посещаемость растет Матч «Урал» – «Динамо» стал одним из наиболее посещаемых в рамках чемпионата России, где используется система Fan ID. Игру с московской командой посетил 5 981 зритель. Больше в этом сезоне у «шмелей» было только на матчах со «Спартаком» (6 августа, 8 931 зритель) и с «Зенитом» (28 августа, 8 538 зрителей). А во всем 20-м туре матч «Урал» – «Динамо» занял третье место по посещаемости, уступив лишь встречам ЦСКА – «Зенит» и «Факел» – «Сочи».