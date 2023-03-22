Дмитрий Прудников вернулся в сборную России спустя 10 лет. Фото: vk.com / МФК «СИНАРА» Екатеринбург.

Игроки екатеринбургской «Синары» последние две недели сражались на два фронта – за клуб и за сборную России. Сборная дважды обыграла Киргизию, а клуб смог взять в поединках с действующим чемпионом страны – «Газпромом-Югрой» – только одно очко.

Екатеринбуржец стал капитаном сборной

Мартовские учебно-тренировочные сборы национальной команды проходили под руководством нового главного тренера – наставника «КПРФ» Бесика Зоидзе. Изначально в состав были вызваны сразу шесть игроков «Синары»: Сергей Абрамов, Никита Фахрутдинов, Павел Карпов, Валерий Демин, Владислав Швецов и Дмитрий Прудников. Все они провели сборы в Новогорске, а после этого пятеро отправились в Бишкек на два товарищеских матча с Киргизией. Никита Фахрутдинов после тренировочных сборов покинул расположение сборной и вернулся на Урал.

Выделим вызов в сборную Владислава Швецова. Восемнадцатилетний голкипер «Синары» играет на взрослом уровне первый год, причем начинал этот сезон Владислав в дубле команды, но позже был привлечен к основе и стал первым номером «Синары». Его уверенная игра помогла екатеринбургской команде выиграть Кубок России и произвела впечатление на Бесика Зоидзе (соперником екатеринбуржцев в финале была как раз «КПРФ»).

Также нельзя не отметить возвращение в состав Дмитрия Прудникова. Один из лидеров «Синары» не играл за сборную 10 лет из-за несогласия с прежним наставником команды Сергеем Скоровичем по поводу включения в состав натурализованных бразильцев. В команде Бесика Зоидзе бразильцев нет, зато нашлось место для Прудникова, который после возвращения получил еще и капитанскую повязку.

В обеих встречах с Киргизией россияне доминировали и одержали две победы – 6:1 и 9:0. Не обошлось и без результативных действий игроков «Синары»: на счету Сергея Абрамова два забитых мяча, Павел Карпов и Валерий Демин отличились по разу, а Дмитрий Прудников в первой встрече отметился ассистентским хет-триком.

В ослабленном составе

После возвращения из сборной игроки «Синары» отправились в Югорск на матчи с действующим чемпионом страны – «Газпромом-Югрой». В составе екатеринбуржцев отсутствовали Сергей Абрамов и Владислав Швецов, что, впрочем, не помешало команде Павла Чистополова дать сопернику серьезный бой.

В первой встрече уральцы вели после первого тайма со счетом 2:0 – отличились Валерий Демин и Максим Герасимов. Но после перерыва югорчане отыгрались, причем второй гол был забит на предпоследней минуте матча.

– Игра разделилась на отрезки, – сказал Павел Чистополов после матча. – Забили хорошие мячи, и в целом в первом тайме не было каких-то проблем. Во второй половине слегка подустали. Тяжело было ввосьмером выдерживать план на игру и оказывать давление на соперника, а «Газпром» продолжал наращивать обороты.

Второй матч пропускали из-за перебора карточек Дмитрий Прудников и Никита Фахрутдинов, и «Синара» играла практически молодежным составом. Но и в этом случае екатеринбуржцы оказали серьезное сопротивление чемпиону.

На старте встречи гости вновь повели со счетом 2:0. Сначала 20-летний игрок дубля Владислав Денисов забил дебютный мяч за основу, а через несколько минут Павел Карпов увеличил преимущество екатеринбуржцев. До перерыва «Газпром-Югра» счет сравнял, а в самом начале второго тайма забил еще дважды. Павел Карпов в концовке встречи сократил отставание до минимума, но последнее слово осталось за хозяевами – 5:3 в пользу «Газпрома-Югры».

«Синара» набрала одно очко (всего их теперь 51) и делит в турнирной таблице чемпионата 3–4 места.

Уже в ближайшие выходные, 25 и 26 марта, екатеринбуржцы в ДИВСе примут лидера текущего сезона – «КПРФ». Встречи обещают быть крайне интересными, ведь подмосковная команда приедет взять реванш за поражение в финале Кубка страны, а «Синара» при своих болельщиках попытается доказать, что та победа была не случайной.