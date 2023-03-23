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23 марта 2023, 11:26

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел эпизод в концовке матча "Урал" — "Динамо", в котором был удален с поля главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко. За ненормативную лексику белорусский специалист дисквалифицирован на три матча.

Таким образом, ближайшие три встречи в чемпионате России "Урал" проведет без своего главного тренера. 1 апреля "шмели" на выезде сыграют с "Зенитом", 8 апреля в Грозном встретятся с "Ахматом", а с 14 по 16 апреля (точная дата будет известна позднее) в Екатеринбурге примут ЦСКА. При этом 4 апреля "Урал" дома проведет ответный матч Кубка России против "Спартака", и в этой встрече Виктор Гончаренко сможет руководить своей командой.

"Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды — неправильно", — прокомментировал ситуацию президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

Областная газета Свердловской области

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