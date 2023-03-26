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Спорт / Футбол
26 марта 2023, 15:41

"Синара" обыграла "КПРФ" в рамках чемпионата России

Фото: пресс-служба МФК "Синара"

Фото: пресс-служба МФК "Синара"

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал победу над лидером чемпионата России — подмосковным "КПРФ". Екатеринбуржцы взяли верх во второй игре тура со счетом 4:1.

Накануне команды провели первую игру тура на паркете ДИВСа, матч завершился вничью — 2:2. Во втором матче екатеринбуржцы уже к 12-й минуте встречи вели со счетом 2:0, а к перерыву на табло были цифры 3:1 в пользу "Синары". В составе екатеринбургской команды дублем отметился Максим Герасимов, а еще один мяч забил Григорий Валеев.

Во втором тайме "КПРФ" всеми силами пытался сократить отставание, но "Синара" здорово защищалась. На последней минуте матча капитан екатеринбуржцев Сергей Абрамов установил окончательный счет встречи — 4:1 в пользу "Синары". 

Екатеринбургский коллектив делит третье место в таблице с действующим чемпионом страны — "Газпромом-Югрой", у обеих команд по 55 очков. У идущего вторым "Норильского никеля" на одно очко больше — 56. "КПРФ" продолжает лидировать в чемпионате с 65 баллами в активе.

Областная газета Свердловской области

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"Синара" обыграла "КПРФ" в рамках чемпионата России