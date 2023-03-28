«Синара» повторила финал Кубка России

В этом сезоне "Синара" ни разу не проиграла "КПРФ": в пяти матчах три победы и две ничьи. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» провел два домашних матча в рамках чемпионата России. Подопечные Павла ЧИСТОПОЛОВА принимали у себя лидера нынешнего сезона – «КПРФ».

Команды совсем недавно провели один из самых ярких матчей сезона. В финале Кубка России, который также проходил во Дворце игровых видов спорта, «Синара» и «КПРФ» устроили настоящую футбольную драму. Гости вели со счетом 3:1 и, казалось, смогут увести трофей, но екатеринбуржцы на последней минуте основного времени все же сравняли счет, а после в овертайме добыли волевую победу – 5:3.

Поэтому игроки «КПРФ» ехали в Екатеринбург взять реванш за обидное поражение. Интригу предстоящим матчам добавлял еще и тот факт, что в последние годы «КПРФ» не может выиграть у «Синары» на ее площадке. В последний раз это было аж в декабре 2018 года, когда в Кубке России «коммунисты» оказались сильнее со счетом 4:3. С тех пор на протяжении пяти лет «КПРФ» из Екатеринбурга победы не увозил.

Матчи 16-го тура чемпионата России получились, как и ожидалось, напряженными. В первой игре легионер «КПРФ» Денер обыграл Сергея Абрамова и в середине первого тайма вывел гостей вперед – 1:0. Этот счет держался довольно долго, пока во втором тайме «Синара» не выстрелила дважды. Сначала Сергей Сорокин выровнял положение, а затем Максим Герасимов и вовсе помог своей команде повести – 2:1. Но все же гости сумели набрать в этом матче одно очко. Автогол Глеба Тимошенко позволил «КПРФ» сравнять счет – 2:2.

– Думаю, ничейный результат справедлив, он отображает текущее положение дел. Ребята молодцы, выкладывались по полной, старались. Всем спасибо за хорошую игру, – отметил после встречи наставник «Синары» Павел Чистополов.

Во второй игре «Синара» сумела дважды отличиться в середине первого тайма и повести со счетом 2:0. Сначала голкипер екатеринбургской команды Кирилл Яруллин вывел Григория Валеева один на один с вратарем гостей, и Григорий открыл счет. А через две минуты все тот же Валеев отобрал мяч на чужой половине поля и отдал передачу на Максима Герасимова, который увеличил преимущество «Синары». До перерыва команды обменялись забитыми мячами: на дальний удар Янара Асадова екатеринбуржцы ответили вторым голом Максима Герасимова.

Во второй половине встречи гости всеми силами старались отыграться, в концовке даже заменили вратаря на пятого полевого. Но грамотная оборона «Синары» помогла команде отстоять победный счет. Более того, Сергей Абрамов на последней минуте встречи поразил пустые ворота «КПРФ» и установил окончательный счет в матче – 4:1. Этот гол стал для капитана «Синары» 303-м в чемпионатах России, он вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров турнира за всю историю. Еще один лидер екатеринбургской команды – Дмитрий Прудников – располагается в этом списке на шестой позиции: у него 334 забитых гола.

«Синара» прервала 19-матчевую беспроигрышную серию «КПРФ» в чемпионате страны. «Коммунисты» по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 65 очков. На второй строчке располагается «Норильский никель» – 59 баллов. «Газпром-Югра» и «Синара» делят третье место: у обеих команд по 55 очков.

Следующий тур екатеринбуржцы снова проведут дома. 30 и 31 марта «Синара» в ДИВСе примет «Новую генерацию».