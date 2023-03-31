«Понимаем, как играть против «Зенита»

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» завершил подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России. Уже завтра, 1 апреля, «шмели» в Санкт-Петербурге встретятся с действующим чемпионом страны – санкт-петербургским «Зенитом».

Пауза в национальном чемпионате получилась двухнедельной из-за матчей национальных команд. «Урал» решил не терять время и отправился на тренировочный сбор в Дубай. Правда, не в полном составе: голкипер команды Илья Помазун получил первый вызов в сборную России и поехал в расположение команды.

– Главная цель сборов – отшлифовать командное взаимодействие: атака, защита, стандартные положения, переходы, – рассказал наставник «Урала» Виктор Гончаренко. – Здорово, что мы можем делать это в хороших условиях на хороших полях. С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как против «Зенита» играть, и они знают, как играть против нас: не далее как в феврале здесь же, в Дубае, мы провели два спарринга друг против друга.

Кстати, сам Виктор Михайлович в Санкт-Петербург, конечно, полетел, но вот руководить командой будет с трибуны. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал наставника «Урала» на три матча за удаление в игре против «Динамо». Таким образом, в играх с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА Виктор Гончаренко находиться на бровке поля не сможет.

В рамках тренировочных сборов в Дубае «Урал» провел один контрольный матч. 26 марта «шмели» встретились с туркменским клубом «Алтын-Асыр». Екатеринбуржцы сыграли два тайма совершенно разными составами, тренерский штаб команды дал игровое всем футболистам, находящимся на сборах. Матч завершился победой «Урала» со счетом 3:2, в составе «шмелей» отличились Алексей Каштанов, Рай Влут и Евгений Татаринов.

Стоит сказать, что в строй вернулись Ибраима Сиссе и Юрий Газинский, которые пропустили старт весенней части сезона из-за травм. «Вся команда готовилась к матчу с «Зенитом». Кто сыграет, а кто нет – станет известно позже», – рассказали «Областной газете» в пресс-службе клуба.

И «Зенит», и «Урал» к очной встрече подошли с поражением. Екатеринбуржцы в последнем туре чемпионата России в упорном поединке уступили «Динамо» (0:1), а санкт-петербуржцы и вовсе идут на серии из двух поражений подряд. Сначала чемпион страны вылетел из Кубка России, уступив все тому же «Динамо», а в последнем туре премьер-лиги минимально проиграл ЦСКА – 0:1. Поэтому очная встреча «Зенита» и «Урала» будет шансом для обеих команд реабилитироваться перед своими болельщиками.

В этом сезоне команды встречались между собой три раза: один раз в чемпионате страны, еще дважды – на зимних сборах в Дубае. Официальный матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Зенита», но тогда Виктор Гончаренко только возглавил команду и начал ее масштабную перестройку. Обновленный «Урал» на сборах чемпиону ни разу не уступил: обе встречи завершились со счетом 1:1.

Матч 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» пройдет завтра, 1 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч. Премьер».