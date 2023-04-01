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1 апреля 2023, 22:57

"Урал" в Санкт-Петербурге уступил "Зениту"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России. «Шмели» на выезде уступили санкт-петербургскому «Зениту» - 0:2. 

 Первый тайм прошел без забитых голов. «Зенит» больше владел мячом, но до каких-то по-настоящему опасных моментов дело доходило редко. Во втором тайме хозяева продолжили атаковать и все же сумели открыть счет. Иван Сергеев, вышедший на замену, перевисел в воздухе Сильвие Бегича и вывел «Зенит» вперед – 1:0. А через десять минут Сергеев оформил дубль, установив окончательный счет встречи – 2:0 в пользу «Зенита».  

Следующий матч «Урал» проведет во вторник, 4 апреля. «Шмели» в полуфинале Кубка России в Екатеринбурге встретится с московским «Спартаком».

Областная газета Свердловской области

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