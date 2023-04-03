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Спорт / Футбол
3 апреля 2023, 13:18

В Екатеринбург привезли Кубок России по футболу

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Завтра, 4 апреля, в Екатеринбурге состоится ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу, в котором встретятся "Урал" и московский "Спартак". Накануне матча в столицу Урала привезли главный трофей турнира.

"Привезли Кубок России в Екатеринбург, так как завтра здесь пройдет важный матч между "Уралом" и "Спартаком", — сказал амбассадор Кубка России, чемпион России по футболу в составе "Локомотива", обладатель Кубка и Суперкубка России Динияр Билялетдинов. — Трофей —  это некий символ турнира. Хотим, чтобы в город пришло настоящее чувство футбольного праздника, чтобы все желающие могли сфотографироваться с трофеем, изучить его. Кубок России в этом году вышел на новый уровень, много матчей, много борьбы, все хотят побеждать и забрать этот Кубок себе".

Помимо Динияра Билялетдинова Кубок России в Екатеринбурге презентовали легенды российского футбола: восьмикратный чемпион России в составе "Спартака", двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов, а также экс-вратарь сборной России, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе "Спартака" Александр Филимонов. Сегодня они привезут трофей в манеж "Урал", где сыграют в футбол с воспитанниками академии "Урала" и проведут для них мастер-класс. У ребят будет возможность сфотографироваться с легендами российского футбола и взять у них автографы. Посмотреть на тренировку смогут все желающие. Вход в манеж свободный, начало мероприятия в 16:30.

Завтра трофей прибудет на "Екатеринбург Арену", где вечером состоится матч "Урала" и "Спартака". Встреча начнется в 19:00 по уральскому времени. В первой игре, которая прошла в Москве, команды разошлись миром —  1:1. Победитель противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Областная газета Свердловской области

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