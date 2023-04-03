Фото: Полина Зиновьева

Завтра, 4 апреля, в Екатеринбурге состоится ответный полуфинальный матч Кубка России: «Урал» сыграет с московским «Спартаком». Накануне в областную столицу прибыл главный трофей турнира, а вместе с ним – прославленные футболисты Андрей ТИХОНОВ, Александр ФИЛИМОНОВ и Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ.

– Привезли Кубок России в Екатеринбург, так как здесь пройдет матч между «Уралом» и «Спартаком», – сказал амбассадор Кубка России, чемпион России по футболу в составе «Локомотива», обладатель Кубка и Суперкубка России Динияр Билялетдинов. – Трофей – это некий символ турнира. Хотим, чтобы в город пришло настоящее чувство футбольного праздника, чтобы все желающие могли сфотографироваться с трофеем, изучить его. Кубок России в этом году вышел на новый уровень, много матчей, много борьбы, все хотят побеждать и забрать этот Кубок себе.

Легендарные футболисты посетили манеж «Урала», где встретились с воспитанниками местной академии. Они сыграли товарищеский матч, провели автограф-сессию и, конечно, сделали фото на память. Кубок России также побывал в манеже: юные воспитанники академии могли прикоснуться к трофею в надежде на то, что через несколько лет они сумеют поднять этот Кубок над головой.

Сегодня трофей будет выставлен в чаше «Екатеринбург Арены», и зрители матча «Урал» – «Спартак» смогут сделать памятное фото (Кубок будет располагаться на трибуне C).

«Урал» и «Спартак» проведут ответную встречу полуфинала «Пути РПЛ». В марте в первом матче команды сыграли в Москве, но победителя выявить не смогли: на гол Квинси Промеса «шмели» ответили точным ударом Юрия Железнова. Судьба путевки в финал верхней сетки турнира решится в Екатеринбурге. В случае ничейного исхода сильнейшая команда будет выявлена в серии послематчевых пенальти.

Победитель пары «Урал» – «Спартак» сразится в финале «Пути РПЛ» Кубка России с победителем пары «Крылья Советов» – ЦСКА. Проигравшие команды в этих парах продолжат борьбу за трофей в нижней части сетки плей-офф – «Пути регионов».

Матч «Урал» – «Спартак» состоится сегодня на «Екатеринбург Арене». Начало встречи – в 19:00 по уральскому времени. Так как матч кубковый, «карта болельщика» для прохода на стадион не нужна. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ».