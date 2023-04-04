Мини-футбол в повторе

В мини-футболе часто возникают спорные ситуации. Система ВАР поможет снизить количество судейских ошибок. Фото: В.Латышев/Пресс-служба «Синары»

В российском мини-футболе грядет серьезное нововведение: в матчах плей-офф Суперлиги нынешнего сезона, которые стартуют уже в апреле, будет – по аналогии с большим футболом – использоваться система ВАР. Одобрение на это дала Международная федерация футбола (ФИФА).

Разговоры о введении системы просмотров видеоповторов спорных эпизодов в отечественном мини-футболе ходят уже давно. В 2021 году на чемпионате мира, в котором принимала участие и сборная России, система ВАР работала, и многим эта идея пришлась по душе. Мини-футбол – довольно динамичный вид спорта, в котором часто возникают спорные ситуации. Далеко ходить за примером не нужно: финал Кубка России в Екатеринбурге, в котором встречались «Синара» и «КПРФ», был омрачен скандалом. За несколько секунд до конца дополнительного времени при минимальном преимуществе хозяев мяч попал в руку капитана «Синары» Сергея Абрамова, когда тот находился в собственной штрафной. Арбитры не назначили пенальти, за что подверглись огромной критике. Позже действия судей официально признали ошибкой.

Такие эпизоды случаются довольно часто, поэтому введение системы видеоповторов – шаг позитивный. Если в большом футболе многие критикуют ВАР за то, что она влияет на динамику, замедляет ход игры, что арбитры тратят очень много времени на просмотр эпизода, то в мини-футболе с этим проблем не будет: в этом виде спорта чистое игровое время, то есть, во время пауз игровое время останавливается.

Нужно сказать, что ВАР в мини-футболе будет отличаться от этой же системы в большому футболе. В футболе в специальной комнате перед мониторами сидят два арбитра и просматривают каждый спорный эпизод. Если они видят ошибку в действиях главного арбитра, то дают ему сигнал и просят самостоятельно посмотреть повтор. Судья идет к монитору и уже потом выносит решение.

В мини-футболе система просмотра видеоповторов носит другой характер. Возле площадки находятся два монитора, за одним из которых сидит оператор. В случае, если судьи решают обратиться к просмотру видеоповтора, оператор выводит эпизод на другой экран, и арбитры принимают решение. Важно, что сами судьи не могут отправиться смотреть повтор, это происходит только по запросу одного из главных тренеров команд. Соответственно, количество этих запросов за матч ограниченно.

Российский футбольный союз сделал запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой разрешить использовать систему ВАР в чемпионате России по мини-футболу, на что получил одобрение. Сейчас система активно готовится к внедрению, планируется, что она заработает уже на матчах плей-офф нынешнего сезона.

Поднялись в тройку Екатеринбургская «Синара» провела два домашних матча против одного из аутсайдеров турнира – «Новой генерации». Несмотря на разницу в классе двух команд, в первой игре хозяева испытали проблемы. После первого тайма на табло был счет 1:1. Ничейный результат держался долгое время и во второй половине встречи, но «Синара» все же дожала соперников. Павел Карпов и Валерий Дёмин принесли екатеринбуржцам победу – 3:1. Зато во второй игре «Синара» забила все, что не забила в первом матче. Встреча завершилась с разгромным счетом 9:2 – это самая крупная победа «Синары» над «Новой генерацией». В составе екатеринбуржцев по дублю на свой счет записали Максим Герасимов и Валерий Дёмин, еще по разу отличились Александр Бармин, Александр Бондаренко, забивший дебютный мяч за основную команду, Павел Карпов, Сергей Сорокин и Дмитрий Прудников. Две победы позволили «Синаре» выйти на единоличное третье место. В активе екатеринбуржцев 61 очко, впереди «Норильский никель» (65 очков) и «КПРФ» (68 очков). 7 и 8 апреля «Синара» завершит регулярный чемпионат домашними играми с «Ухтой».