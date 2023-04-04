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4 апреля 2023, 20:55

"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал важнейшую победу в Кубке России. В ответной встрече полуфинала Пути РПЛ в Екатеринбурге "шмели" оказались сильнее "Спартака" — 2:1.

В первой встрече, которая проходила в Москве, команды не смогли выявить победителя — 1:1. Ответный матч начался с борьбы, команды создали не особо много моментов, но при этом хозяевам удалось открыть счет. Ибраима Сиссе оказался первым на подборе и мощно пробил из-за пределов штрафной площадки — 1:0.

"Спартак" сравнял счет в самом начале матча. Кейта Бальде вышел один на один с Ильей Помазуном и восстановил равенство на табло. Гости имели еще несколько моментов, но забить не смогли. После этого инициатива перешла к "Уралу", который своим шансом воспользовался. Фаниль Сунгатулин точным ударом из-за пределов штрафной принес "Уралу" победу — 2:1.

Таким образом, "Урал" вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Соперником екатеринбургской команды будет победитель пары "Крылья Советов" — ЦСКА. 

Областная газета Свердловской области

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