«Урал» отправил «Спартак» в регионы

За последний месяц «Урал» и «Спартак» провели три матча, и «Урал» ни разу не проиграл: две ничьи в Москве (в чемпионате - 2:2, в Кубке - 1:1) и вторничная победа в Екатеринбурге (2:1). Фото: Владимир Васильев

Футбольный клуб «Урал» одержал одну из главных побед в нынешнем сезоне. В ответной встрече полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России команда Виктора ГОНЧАРЕНКО на своем поле обыграла действующего обладателя трофея – столичный «Спартак». «Шмели» вышли в финал верхней части сетки плей-офф, а московский коллектив продолжит борьбу в «Пути регионов».

Тренерские ходы

В сильной части плей-офф Кубка России – «Пути РПЛ» – победитель противостояния определяется по сумме двух встреч. Первый матч «Урала» и «Спартака» прошел в Москве и завершился вничью (1:1). Судьба путевки в финал решалась в ответной игре в Екатеринбурге.

Виктор Гончаренко подготовил для гостей несколько сюрпризов.

Во-первых, «Урал» начал матч с тремя центральными защитниками, хотя обычно действовал с двумя. Мингиян Бевеев занял место в центре обороны с Егором Филипенко и Сильвие Бегичем. Это дало больше пространства для маневров фланговых защитников Дениса Кулакова и Лео Гогличидзе, которые активно подключались к атакам, и, конечно, укрепило центральную зону защитной линии.

Во-вторых, в стартовом составе появился Ибраима Сиссе, который не играл в стартовых матчах весенней части из-за травмы.

Ну и, в-третьих, вместо Лазара Ранджеловича, который обычно занимал место на фланге атаки «Урала», вышел Александр Юшин, для которого матч совпал с днем рождения.

«Спартак» тоже экспериментировал с составом, но эти эксперименты были вынужденными. По-прежнему отбывают шестиматчевую дисквалификацию Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов. В Екатеринбург также не прилетели Георгий Джикия и Квинси Промес, получившие повреждения.

Магия замен Уже не в первый раз в этом сезоне успех «Уралу» приносят футболисты, выходящие на замену. Виктор Гончаренко довольно тонко чувствует игру – это отмечали многие специалисты. – Когда ты играешь против Гончаренко, ты понимаешь, что ему не просто везет, – рассказал в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» известный футбольный тренер Александр Григорян. – Последний пример — моя встреча с ним, когда я тренировал «Тамбов», а он – ЦСКА. Абсолютно ровная игра, она просто клонится к ничьей. Смотрю — он задумался. Меня насторожило. 70-я минута… И через минуту выпускает Бистровича. Тот пять или шесть туров (или даже больше) вообще не играл. А тут выходит. 25 или 30 секунд — гол. И я знаю, что Гончаренко на это способен. У него это есть. Подобная ситуация была и в первом кубковом матче «Урала» и «Спартака». Тогда наставник «шмелей» выпустил на поле Юрия Железнова, который не имел игровой практики с сентября прошлого года. Железнов первым же ударом сравнял счет и принес «Уралу» ничью. Вот и во вторничном матче второй гол «шмелей» организовали футболисты, вышедшие на замену: Бикфалви и Сунгатулин.

Рекорд сезона

В день матча в городе царила по-настоящему футбольная атмосфера. Еще за несколько часов до игры в центре Екатеринбурга было много болельщиков с атрибутикой обеих команд. Однако немало среди них встречалось тех, кто был именно в оранжево-черных цветах. Обычно на матчах «Спартака» на стадионах присутствует огромное количество поклонников московской команды, и без разницы, в каком городе проходит игра. Но в этот день ситуация была другой: люди шли поддерживать именно «шмелей». На матче «Урал» – «Спартак» присутствовали 24 778 зрителей, и это абсолютный рекорд сезона для Екатеринбурга.

– Теперь мы знаем, что в городе очень много «шмелей», – сказал Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. – Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью совсем было грустно: не собиралось даже пять тысяч зрителей. Сегодняшняя поддержка помогла нам победить. Хочется верить, что дело не в отсутствии Fan ID на этой игре, и не в том, что соперник – «Спартак», а в том, что люди просто пришли поддержать нашу команду, потому что верили в победу.

Перед началом матча «Урал» – «Спартак» на поле появился герой России летчик Дамир Юсупов. Он поприветствовал футболистов и нанес символический удар по мячу под аплодисменты «Екатеринбург Арены». Известно, что Дамир является давним поклонником московского «Спартака», при этом, как отмечает сам летчик, «Урал» тоже стал для него родной командой. Поэтому на стадион Юсупов пришел с шарфом, разделенным напополам: с одной стороны были красно-белые цвета, с другой – оранжево-черные.

«Спартак» приговорил его же воспитанник

Сама игра получилась достойной столь поздней стадии Кубка России.

В первом тайме было много борьбы, ни одна из команд не хотела рисковать, поэтому особо опасных моментов не возникало. При этом «Урал» сумел открыть счет в матче. Вновь пришел на помощь стандарт: после подачи углового оборона «Спартака» вынесла мяч за пределы штрафной площади, где отскок подкараулил Ибраима Сиссе. Полузащитник «Урала» не дал мячу опуститься и мощно пробил с лёту без шансов для голкипера «Спартака». Для Сиссе это был первый гол в составе екатеринбургской команды.

После перерыва инициатива перешла к «Спартаку». Гости довольно быстро создали несколько неплохих моментов, один из которых реализовали. Бальде Кейта, в отсутствии Соболева и Николсона выступавший в роли нападающего, вышел один на один с Ильёй Помазуном и переиграл голкипера «Урала».

Гости на кураже могли и вовсе выйти вперед, но второй раз Бальде отличиться не сумел.

«Спартак» хватило на 15 минут интенсивной игры в атаке, после чего преимуществом завладел «Урал». Виктор Гончаренко выпустил на поле Эрика Бикфалви, которого очень тепло приветствовал стадион. Румын, кстати, едва не отличился первым же касанием, но после его удара головой Александр Максименко спас «Спартак» от пропущенного гола.

Зато через несколько минут капитулировал и Максименко. «Урал» провел быструю атаку, Эрик Бикфалви скатил мяч под удар Фанилю Сунгатулину, а тот бильярдным ударом направил его в нижний угол ворот гостей. Интересно, что Сунгатулин – воспитанник «Спартака», экс-капитан «Спартака-2», и именно его гол (кстати, тоже дебютный за «Урал») выбил его бывшую команду из Кубка России.

В оставшееся время «Спартак» отчаянно пытался спасти игру, но сделать это не удалось. 2:1 – «Урал» побеждает в ответной встрече и выходит в финал «Пути РПЛ» Кубка России.

Болельщики «Урала» отличились не только массовостью, но и активностью: такой яростной поддержки футболисты екатеринбургской команды, по их собственным словам, не чувствовали уже давно. Фото: Владимир Васильев

Кубковый круговорот

И «Урал», и «Спартак» продолжат свое выступление в Кубке России.

Екатеринбуржцы вышли в финал верхней сетки плей-офф турнира – «Пути РПЛ». Соперником «шмелей» станет победитель пары ЦСКА – «Крылья Советов»: в первом матче была зафиксирована ничья (2:2), а второй команды провели вчера после подписания номера.

«Спартак» также сохранил шансы в борьбе за трофей. Нынешний формат Кубка России дает командам из верхней части сетки право на ошибку: в случае поражения клубы не вылетают, а опускаются в нижнюю сетку – так называемый «Путь регионов».

На данный момент в турнире остались всего семь команд. «Урал», «Спартак», ЦСКА, «Крылья Советов», «Акрон», «Ростов» и «Краснодар».

В верхней части сетки борьбу продолжат два клуба: «Урал» и победитель пары ЦСКА – «Крылья Советов». Они проведут двухматчевое противостояние (19 апреля и 3 мая), победитель которого станет первым суперфиналистом. А проигравший в этой паре отправится в нижнюю часть сетки, где встретится с командой, которая станет лучшей в «Пути регионов».

Там сыграют: «Спартак», «Акрон», победитель пары «Ростов» – «Краснодар» и проигравшая команда из пары ЦСКА – «Крылья Советов». Эти клубы путем жеребьевки будут разбиты на пары и проведут по одному матчу. Победители выйдут в финал «Пути регионов» и встретятся между собой, определив второго участника кубкового Суперфинала.

Таким образом, для «Урала» путь к решающей встрече Кубка России будет состоять либо из двух матчей, либо из трех. В случае победы в финале «Пути РПЛ» сетка будет короче, в случае поражения придется встречаться с еще одной командой (которой, кстати, вновь может стать «Спартак»).

Суперфинал Кубка России, в котором определится новый обладатель трофея, запланирован на 11 июня в «Лужниках».