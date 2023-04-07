И снова ЦСКА

Благодаря странной формуле турнира «Урал» и ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка России точно сыграют друг с другом четыре раза. Но, может быть, – и пять: если проигравшая финал «Пути РПЛ» команда выиграет потом финал «Пути регионов». Фото: ФК "Урал"

Определился второй финалист «Пути РПЛ» Кубка России. Соперником екатеринбургского «Урала» стал московский ЦСКА, который по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Первый матч финала «Пути РПЛ» состоится в Москве в период между 18–20 апреля, ответный – в Екатеринбурге через две недели.

«Уралу» и ЦСКА остался один шаг до суперфинала Кубка России. Команды сыграют в финале «Пути РПЛ» в формате двухматчевого противостояния. Победитель попадет сразу в суперфинал, а проигравший выступит в финале «Пути регионов», где сыграет с одной из следующих команд: «Спартаком», «Акроном», «Крыльями Советов» или «Краснодаром».

Первая кубковая игра между «Уралом» и ЦСКА состоится в Москве (в период между 18 и 20 апреля), а ответная – в Екатеринбурге (2–4 мая). Интересно, что 15 апреля команды проведут своеобразную репетицию финала: «шмели» примут армейцев в рамках 23-го тура чемпионата России. Аналогичная ситуация у екатеринбургской команды была в марте, когда за месяц «Уралу» пришлось трижды играть со «Спартаком»: один раз в чемпионате и дважды в Кубке.

«Урал» и ЦСКА встречались в этом сезоне три раза. В первом туре чемпионата России «шмели» на выезде уступили со счетом 0:2. После этого команды попали в одну группу Кубка России и провели еще две встречи. Первая завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА, а вот в Екатеринбурге «Урал» сумел взять реванш, победив в серии пенальти (основное время – 0:0, общий счет – 5:4). Это позволило подопечным Виктора Гончаренко занять первое место в группе. Армейцы финишировали вторыми.

Дальнейшие пути «Урала» и ЦСКА получились похожими.

В четвертьфинале «Пути РПЛ» армейцы обменялись победами с «Краснодаром», но за счет более уверенного выигрыша дома прошли дальше. «Урал» в первом раунде плей-офф встречался с «Ростовом». Первая игра завершилась вничью (1:1), а во второй «шмели» оказались сильнее – 2:1.

В полуфинале «Пути РПЛ» ЦСКА играл с «Крыльями Советов» и столкнулся с серьезным сопротивлением. В Самаре команды разошлись миром (2:2), а в Москве все решил один мяч – 1:0 в пользу армейцев. «Урал» в таком же напряженном противостоянии одолел «Спартак» по сумме двух встреч: в первой была зафиксирована ничья (1:1), а во второй команда Виктора Гончаренко одержала победу (2:1).